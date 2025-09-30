ตรวจหมดไม่เว้นข้าราชการ! กทม.เปิดผลปฏิบัติการเอ็กซเรย์ ‘ผู้เสพ-ผู้ค้า’ ชี้ปมกัญชา รอดูรัฐบาล

ชัชชาติย้ำ ใครผลบวก ห้ามทำงานเจอปชช. – เปิดผลปฏิบัติการเอ็กซเรย์ ‘ผู้เสพ-ผู้ค้า’ ในชุมชน ข้าราชการก็ตรวจด้วย – เผยปม ‘กัญชา’ รอดูนโยบายรัฐบาล
เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 4/2568 โดยได้รับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากสำนักอนามัยในประเด็นต่างๆ ดังนี้
1. รายงานความคืบหน้าปฏิบัติการ Re X-ray ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และผู้ค้ายาเสพติดในชุมชน กรุงเทพมหานคร ดำเนินการแล้ว 1,762 ชุมชน คิดเป็น 87.97% จากชุมชนทั้งหมด 2,003 ชุมชน มีผู้ได้รับการตรวจปัสสาวะ 56,159 ราย พบผู้เสพ 340 ชุมชน รวม 1,141 ราย โดยได้มีการส่งบำบัดรักษาในสถานพยาบาล รับการบำบัด CBTx และวิธีอื่น ๆ แล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ย. 68)
ทั้งนี้ นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. ได้สั่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลของผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชนจากคณะกรรมการชุมชนอีกครั้ง ดูตัวเลขเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ยาเสพติดในชุมชนดีขึ้นหรือแย่ลง ในส่วนของประเด็นเรื่องกัญชา ให้รอติดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป
2. ปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเอง (ตรวจปัสสาวะข้าราชการและลูกจ้างสังกัดกรุงเทพมหานคร ตามความสมัครใจและยินยอม โดยปราศจากการบังคับ) ได้มีการตรวจในสำนักต่างๆ รวม 6,312 ราย (36.87%) จาก 17,121 ราย พบผู้ที่มีผลการตรวจเป็นบวก จำนวน 5 คน (0.08%) และตรวจในสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต รวม 30,372 ราย (78.87%) จาก 38,511 ราย พบผู้ที่มีผลการตรวจเป็นบวก จำนวน 39 คน (0.13%)
ทั้งนี้ ผู้ที่ตรวจพบสารเสพติด (ผลบวก) ถือว่าเป็นผู้ป่วย จะถูกส่งไปบำบัดรักษาในลักษณะทางลับ โดยให้เลือกไปโรงพยาบาลตากสิน ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือคลินิกก้าวใหม่ตามหลักกฎหมาย
โดย นายชัชชาติกล่าวย้ำด้วยว่า ห้ามผู้ที่พบผลบวกไปทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องหรือเจอประชาชน หรือปฏิบัติงานที่เสี่ยง เช่น การขับรถ เป็นต้น พร้อมมอบสำนักอนามัยติดตามผู้ที่ตรวจพบการใช้ยาเสพติดอย่างใกล้ชิด และรีบส่งต่อการรักษา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติเมื่อรักษาเสร็จสิ้นแล้ว
3. การจัดทำ BMA Data Journey (การเชื่อมโยงข้อมูลยาเสพติด) เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาข้อมูลของหน่วยงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีเอกภาพ การนำเสนอข้อมูลของแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ในการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 9/2568 เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 68 จึงได้มีการมอบหมายให้สำนักอนามัยทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงาน ป.ป.ส. ในการขออนุญาตเชื่อมฐานข้อมูลด้านยาเสพติดระหว่างกรุงเทพมหานครและหน่วยงานดังกล่าว
โดยขณะนี้สำนักอนามัยอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือถึงหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลทุกภาคส่วนตรงกัน ทั้งนี้ มติที่ประชุมมอบสำนักอนามัยติดตามเรื่องของ ความพร้อมการให้บริการของสถานบำบัดและสถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร