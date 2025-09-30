ชัชชาติ จ่อแถลงพรุ่งนี้! ตำรวจไล่กล้อง CCTV ไล่จับมือพ่น ‘กราฟฟิตี้ศิลปินต่างชาติ’ คาดน่าจะมีข่าวดี

ชัชชาติ จ่อแถลงพรุ่งนี้! แย้มรอฟังข่าวดี ตร.ไล่กล้อง CCTV ไล่จับมือพ่น กราฟฟิตี้ของศิลปินต่างชาติ ‘เจริญกรุง30’
สืบเนื่องกรณี ภาพผลงานกราฟฟิตี้ของศิลปินต่างชาติใน กทม. ถูกพ่นสีทับที่บริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผลงานศิลปะที่เสียหายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025
เมื่อวันที่ 30 กันยายน เวลา 17.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุถนนยุบ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายชัชชาติกล่าวถึงความคืบหน้าของคนที่มาทำกราฟฟิตี้ ‘ซอยเจริญกรุง 30’ ว่า ตอนนี้ก็มีความคืบหน้าอยู่ เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีการแถลงข่าวเรื่องคนพ่นสี ซึ่งก็มีความคืบหน้าพอสมควร ตำรวจเขาก็ไล่กล้อง CCTV ไปหลายกล้องเลย คิดว่าก็น่าจะมีข่าวดีให้เราได้ยินกัน พรุ่งนี้ก็น่าจะมีข่าวแจ้งให้ทราบได้
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า วันนี้สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย (Ambassade de France en Thaïlande) ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางแฟนเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งเปิดเผยว่า จะมีการจัดทำผลงานชิ้นใหม่บนผนังในเร็วๆ นี้ โดยระบุว่า
กลุ่มบุคคลได้พ่นสีทำลายความงามของหนึ่งในภาพจิตรกรรมฝาผนังภายใต้งาน กรุงเทพฯ สตรีท สร้างสรรค์ (Krung Thep Creative Streets) ในช่วงค่ำวันเสาร์ถึงเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ผลงานชิ้นดังกล่าว ซึ่งสร้างสรรค์โดยศิลปินชาวสเปน คาโรลินา อาดัน คาโร (Carolina Adán Caro) ถูกกลุ่มบุคคลจำนวน 3 คน พ่นสีทับด้วยตัวอักษรสีดำขนาดใหญ่ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้ว 1 ราย จากหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
งานกรุงเทพฯ สตรีท สร้างสรรค์ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย เนื่องในวันมรดกยุโรป ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน โดยได้รับการสนับสนุนจากกรุงเทพมหานคร (Bangkok Metropolitan Administration: BMA) และมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้สัมผัสความงดงามและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัย
ทั้งนี้ จะมีการจัดทำผลงานชิ้นใหม่บนผนังดังกล่าวบริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า