ชัชชาติ เผยปรับแผน ‘ถมทราย’ เหตุเจอโพรงขนาดเล็ก ยันไม่น่าห่วงมีผู้เชี่ยวชาญช่วยจ้อง
เมื่อวันที่ 30 กันยายน เวลา 17.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุถนนยุบ บริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาล และสถานีตำรวจนครบาลสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ
นายชัชชาติกล่าวว่า ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลวชิระที่เดิมตรงถนนสามเสน ก็ดำเนินการเอาทรายลง แต่ว่าพอเข้าไปตรวจก็พบโพรงขนาดเล็กน้อย ซึ่งก็จะดำเนินการฉีดคอนกรีตเข้าไปเพิ่มอีกเล็กน้อย ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการ แล้วค่อยถมทรายต่อ จากนั้นก็จะมีการช็อตกรีต (Shotcrete) บริเวณใต้ สน.สามเสน เพิ่มความแข็งแรง ตอนนี้ก็ทำไปได้เยอะพอสมควรทั้ง 2 ฝั่ง
“ตอนนี้ก็มีการมาร์คจุด Center Line ของอุโมงค์ไว้ตอนมีคนลงไป เพื่อจะได้เป็นแนวในการถมทราย ซึ่งรถขนทรายก็มากันเยอะแล้ว แต่ยังไม่ถึง 100 คัน ต้องเบรกไว้ก่อน ขอเอาปูนลงไปในรูนี้ให้เรียบร้อยก่อน เพราะมันเกิดช่องว่างขึ้นมานิดหน่อย เราก็จะเติมคอนกรีตเข้าไปในรูก่อนนิดหนึ่ง ก็ทำตามกระบวนการ มีผู้เชี่ยวชาญคอยดูอยู่
เราก็เป็นผู้สังเกตการณ์อยู่ด้านนอก ด้านในก็จะมีก็พ่นคอนกรีตซึ่งมีตัวไฟเบอร์ด้วย ก็จะทำให้แข็งเร็วและเพิ่มความแข็งแรงบริเวณผิวที่อยู่ด้านนอก ตอนนี้ทรายก็เริ่มมา พอเอาทรายลงไปแล้วก็ต้องเอารถแบ๊กโฮเข้าไปเกลี่ย แต่ตอนนี้ก็ต้องอุดรูตรงนี้ให้แน่นก่อน เพราะว่ามันยังมีโพรงอยู่บริเวณข้างๆ ท่อประปา เราก็ทำงานกันไปอย่างรอบคอบ” นายชัชชาติระบุ
นายชัชชาติกล่าวทิ้งท้ายว่า สถานการณ์ก็ไม่มีอะไร ก็เป็นไปตามกระบวนการ แต่ก็ต้องเปลี่ยนแผนนิดหนึ่ง คือมาอุดรูตรงนี้หน่อยหนึ่ง แล้วก็ค่อยกลับมาทำเรื่องการถมทรายต่อ ส่วนเรื่องจราจรก็มีความเรียบร้อยดี ซึ่งก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการจราจรกันก่อน พรุ่งนี้ก็น่าจะเยอะอีก มีรถขนทรายมาอีกเป็นร้อยคัน