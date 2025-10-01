ผัวก่อเหตุสังหารเมีย หลบเกือบ 1 ปี ตำรวจ สภ.บางแก้ว ตามดักจับบนรถไฟ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ต.ท.กวิน นิติธรรมตระกูล สว.สส.สภ.บางแก้ว พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางแก้ว ร่วมกับตำรวจรถไฟ สามารถจับกุมนายยูโส๊บ หรือวันบินหล๊ะ อายุ 35 ปี ชาวตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ลงวันที่ 11 มกราคม ในข้อหา “ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา และมีอาวุธปืนกับเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” ได้ที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 10 มกราคม ตำรวจ สภ.บางแก้ว พร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน และเจ้าหน้าที่กู้ภัย เข้าตรวจสอบเหตุฆาตกรรมภายในบ้านเลขที่ 182/2 หมู่ 1 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง พบศพ น.ส.ดาวพระศุกร์ นาวี อายุ 43 ปี ถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกโม่เข้าที่ช่องท้องทะลุหลัง และแขนขวาทะลุหน้าอกด้านซ้าย เสียชีวิตบนที่นอนในห้องโถงบ้าน โดยผู้ก่อเหตุคือนายยูโส๊บ สามีผู้ตาย หลังก่อเหตุได้หลบหนีไป
ต่อมาเมื่อวันที่ 30 กันยายน ตำรวจชุดสืบสวน สภ.บางแก้ว สืบทราบว่านายยูโส๊บซึ่งกบดานอยู่ในกรุงเทพฯ กำลังโดยสารรถไฟขบวนที่ 171 กรุงเทพฯ-สุไหงโกลก เพื่อเดินทางกลับภาคใต้ จึงประสานตำรวจรถไฟติดตามจนสามารถจับกุมได้ที่สถานีปลายทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยอมรับว่าได้ใช้อาวุธปืนยิงภรรยา เนื่องจากบันดาลโทสะ หลังมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง โดยอ้างว่านึกถึงเรื่องภรรยาเคยนอกใจสมัยอยู่ที่ภูเก็ต จึงก่อเหตุสลดขึ้น
ภายหลังตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาไปชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพ ที่บ้านเกิดเหตุ ก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป