ผบ.ตร. เซ็นแบ่งงาน สำราญ คุมงานมั่นคง-ชายแดนใต้ ธัชชัย ดูงานปราบปราม ค้ามนุษย์

ผบ.ตร. เซ็นแบ่งงาน ให้ พล.ต.อ สำราญ คุมงานมั่นคง งานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมยาเสพติด พล.ต.อ ธัชชัย ดูงานปราบปราม คุมน้ำมัน-ค้ามนุษย์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามในคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 456/2568 กำหนดลักษณะงาน และ มอบหน้าที่รับผิดชอบ ให้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วย ผบ.ตร.) และรองจเรตำรวจแห่งชาติ ดังนี้
งานบริหาร ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อกรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโดยมีผู้ช่วยรับผิดชอบงานบริหารกำกับหน่วยราชการ ประกอบด้วย พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
งานป้องกันปราบปราม ผบ.ตร.มอบหมายให้พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า มีผู้ช่วยรับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม ประกอบด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
งานสืบสวนสอบสวน ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้าโดยมีผู้ช่วยรับผิดชอบงานสืบสวนสอบสวน ประกอบด้วย พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
งานกฎหมายและคดี ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้า โดยมีผู้ช่วยรับผิดชอบงานกฎหมายและคดี ประกอบด้วย พล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
งานความมั่นคงและกิจการพิเศษ ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นหัวหน้ามีผู้ช่วยรับผิกชอบงานความมั่นคงและกิจการพิเศษ ประกอบด้วย พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
งานจเรตำรวจ ผบ.ตร.มอบหมายให้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้า มีผู้ช่วยรับผิดชอบงานจเรตำรวจ ประกอบด้วย พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ยังมีหนังสือคำสั่ง ตร.ที่ 226/2568 เรื่อง การมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ชาย ผบ.ตร.) รองจเรตำรวจแห่งชาติในงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษและศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1.งานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ มอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
1.1 ศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี ล.ต.ท.ณพวัฒน์ อารยางกูร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.2 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปปง.ตร.) ให้ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตำรวจ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.3 ศูนย์ปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปนม.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.กฤษฎา สุรเชษฐ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.4 ศูนย์ปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปทส.ตร.) ให้ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.5 ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.6 ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตคม.ตร.) ให้ พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.7 ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) ให้ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.8 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมและความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศตปค.ตร.) ให้ พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.ธนพล ศรีโสภา จเรตำรวจ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.9 ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปชก.ตร.) ให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.อุดร ยอมเจริญ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว
1.10 ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.) ให้ พล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ โดยมี พล.ต.ท.อนุชา รมยะนันท์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นรองผู้อำนวยการศูนย์ รับผิดชอบกำกับดูแล รวมทั้งสั่งและปฏิบัติราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในงานดังกล่าว