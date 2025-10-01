ระทึก เรือกู้ภัย ‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ ล่ม ขณะช่วยอพยพชาวบ้าน น้ำท่วมอุตรดิตถ์

ระทึก เรือกู้ภัยร่วมกตัญญู ทีมพี่บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ถูกแรงน้ำซัดล่ม
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม เป็นอีกวันที่ ทีมกู้ภัย มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์, เวฟ สาริน บางยี่ขัน , ปิยะลักษณ์ ถิ่นแก้ว นคร38 พร้อมจนท.และอาสาสมัครฯ เรือกู้ภัย รถกู้ภัยยกสูง รถบรรทุกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังเข้าร่วมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจากหลายหน่วย และเจ้าหน้าที่ของภาครัฐ กระจายกันนำทุกย่างเข้าช่วยเหลืออพยพ ผู้ประสบภัยเน้นกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วย เด็ก ผู้หญิง คนชรา ในพื้นที่น้ำเข้าท่วมใหม่ ของ จ.อุตรดิตถ์ อ.ตรวน ต.บ้านแก่ง
ตลอดทั้งวัน ทีมร่วมกตัญญู ได้ใช้ทั้งเรือทุกลำ รถกู้ภัยยกสูงลุยเข้าไปตามซอยต่างๆ ที่มีน้ำทะลักเข้าท่วม จนในช่วงสาย เรือกู้ภัยลำของพี่บิณฑ์ ได้เข้าไปช่วยอพยพ หญิงอีก 2 ราย ขณะนำออกมากระแสน้ำแรงได้ซัดเรือกู้ภัยล่ม ทั้งนี้ทุกคนสวมเสื้อชูชีพ ล่าสุดปลอดภัยแล้วทุกคน
