ชัชชาติเชื่อ ฝนเทไม่กระทบ มั่นใจ รฟม. ‘เร่งเติมหลุมยุบ’ ทันเปิดถนนสามเสน

ชัชชาติเชื่อ ฝนเทไม่กระทบ มั่นใจ รฟม.เร่งเติม ‘หลุมยุบถนนสามเสน’ ทัน 8 ตุลาฯ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม หน้าห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงความคืบหน้า กรณีถนนสามเสนบริเวณหน้าโรงพยาบาลวชิรพยาบาลทรุดตัว ว่า การซ่อมแซมผิวจราจรช่วงคืนที่ผ่านมาได้ทำการอัดคอนกรีตลงในโพรงใต้ถนนประมาณ 65 ลูกบาศก์เมตร ก่อนเททรายลงไปแล้วกว่า 980 ลูกบาศก์เมตร และวันนี้คาดว่าจะเติมได้เพิ่มราว 2,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่าการแก้ไขเป็นไปตามแผนที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) วางไว้
โดยสำหรับปริมาตรดินที่หายไปทั้งหมดอยู่ที่ราว 8,000 ลูกบาศก์เมตร หากสามารถเติมได้วันละ 2,000 ลูกบาศก์เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 4 วัน และสามารถคืนผิวจราจรได้ตามกำหนดในวันที่ 8 ตุลาคมนี้
“ส่วนเรื่องที่ฝนตกในช่วงนี้ยังไม่กระทบกับการทำงาน ยังสามารถเติมคอนกรีตและทราย ลงในโพรงใต้ถนนได้” นายชัชชาติกล่าว
ทั้งนี้ นายชัชชาติกล่าวย้ำด้วยว่า อย่างไรก็ตามความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้การซ่อมอาจเสร็จเร็วหรือช้ากว่ากำหนดเล็กน้อยก็ไม่กระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลและประชาชนในพื้นที่
นอกจากนี้ นายชัชชาติยังกล่าวถึงเรื่องสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานคร ว่า น้ำเหนือและน้ำหนุน คาดระดับน้ำสูงช่วง 9-10 ต.ค. นี้ เตือนประชาชนนอกคันกั้นน้ำรับมือ เช่น ชุมชนใกล้เคียงวัดเทวราชกุญชร ชุมชนโรงสี รวมถึงบางจุดในเขตทรงวาด และพื้นที่ริมน้ำที่เกิดน้ำท่วมซ้ำซากต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ อาจมีน้ำรั่วซึมจากแนวกั้นน้ำ ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมกระสอบทรายแล้วกว่า 200,000 ลูก กระจายตามจุดเสี่ยงเพื่อเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว
“สัปดาห์นี้แม้ร่องฝนยังไม่เข้ามาใกล้กรุงเทพฯ แต่คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น ขณะที่สิ่งที่น่ากังวล คือ การระบายน้ำจากเขื่อนทางตอนบน ซึ่งขณะนี้มีระดับน้ำค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับปี 2554 และคาดว่าจะทยอยปล่อยน้ำลงมาประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
แม้ยังไม่ถึงขั้นวิกฤต แต่จะทำให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นในช่วงวันที่ 9–10 ตุลาคมนี้ ทำให้ชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำต้องระมัดระวัง” นายชัชชาติกล่าว