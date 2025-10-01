คณาจารย์–นักวิจัย มช. ติดอันดับ World’s Top 2% Scientists 2025 สะท้อนศักยภาพวิชาการระดับสากล

คณาจารย์–นักวิจัย มช. ติดอันดับโลก World’s Top 2% Scientists 2025 สะท้อนศักยภาพวิชาการระดับสากล
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2025 (World’s Top 2% Scientists 2025) ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 การจัดอันดับนี้อ้างอิงจากข้อมูลการถูกอ้างอิง (Citation Impact) ที่สะท้อนคุณภาพและอิทธิพลของผลงานวิจัยในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพ (Career-long Citation Impact) และผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2024 (Single-year Citation Impact) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นและความสำคัญของงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการทั่วโลก
ในประเภทผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับมีจำนวน 230,333 คน โดยในประเทศไทยมี 302 คนที่ติดอันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีถึง 22 คน ครอบคลุม 17 สาขาวิชา และเพิ่มขึ้นจากปี 2024 จำนวน 3 คน สาขาที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่
Agronomy & Agriculture
– ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์
Analytical Chemistry
– ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ สำนักงานบริหารงานวิจัย
Applied Physics
– ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์
Artificial Intelligence & Image Processing
– ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
Cardiovascular System & Hematology
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์
Energy
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Environmental Sciences
– Dr. Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์
Fisheries
– Assoc. Prof. Dr. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์
General & Internal Medicine
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์
General Mathematics
– ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์
Marketing
– Prof. Dr. Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ
Materials
– ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์
– ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์
– ศ.ดร.สุพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์
Microbiology
– ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ คณะแพทยศาสตร์
Oncology & Carcinogenesis
– ศ.เกียรติคุณ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศาสตร์
Pharmacology & Pharmacy
– Dr.Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi สำนักงานบริหารงานวิจัย
Polymers
– ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Tropical Medicine
– ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ คณะแพทยศาสตร์
– ศ.ดร.เวช ชูโชติ คณะแพทยศาสตร์
สำหรับผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2024 มีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกติดอันดับ 236,313 คน และในประเทศไทยมี 454 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักวิจัยติดอันดับถึง 44 คน ครอบคลุม 24 สาขาวิชา ได้แก่
Analytical Chemistry
– รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ดร.จรูญ จักรมุณี คณะวิทยาศาสตร์
Anatomy & Morphology
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์
Applied Physics
– ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์
Biochemistry & Molecular Biology
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์
Bioinformatics
– รศ.ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
Cardiovascular System & Hematology
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์
Dairy & Animal Science
– ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา สถาบันวิจัยพหุศาสตร์
Energy
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
Entomology
– รศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง คณะเกษตรศาสตร์
– Dr.Vivekanandhan Perumal สำนักงานบริหารงานวิจัย
– รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์
Environmental Sciences
– Dr.Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์
Fisheries
– Assoc.Prof.Dr.Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์
Food Science
– รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร
General & Internal Medicine
– ศ.เกียรติคุณ นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์
– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์
– ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ คณะแพทยศาสตร์
– Asst.Prof.Dr.Marco Haenssgen คณะสังคมศาสตร์
General Mathematics
– ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์
Marketing
– Prof.Dr.Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ
Materials
– ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง คณะวิทยาศาสตร์
– รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์
Microbiology
– นักวิจัยเชี่ยวชาญ ดร.จตุรงค์ คำหล้า สำนักงานบริหารงานวิจัย
– นักวิจัยเชี่ยวชาญ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช สำนักงานบริหารงานวิจัย
Mycology & Parasitology
– รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร คณะเกษตรศาสตร์
– รศ.ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณะวิทยาศาสตร์
– Dr.Milan C. Samarakoon คณะเกษตรศาสตร์
Obstetrics & Reproductive Medicine
– ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์
Oncology & Carcinogenesis
– ศ.เกียรติคุณ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศาสตร์
Pharmacology & Pharmacy
– ศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ คณะเภสัชศาสตร์
– รศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศาสตร์
– รศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตสุโภ คณะเภสัชศาสตร์
– รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ คณะเภสัชศาสตร์
– Dr.Kesika Periyanaina สำนักงานบริหารงานวิจัย
– Dr.Sivamaruthi Bhagavathi Sundaram สำนักงานบริหารงานวิจัย
– Dr.Sudarshan Kumar Singh สำนักงานบริหารงานวิจัย
Plant Biology & Botany
– รศ.ดร.สรณะ สมโน คณะเกษตรศาสตร์
Polymers
– ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
– รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ คณะเภสัชศาสตร์
Toxicology
– รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ คณะแพทยศาสตร์
Veterinary Sciences
– รศ.ดร.น.สพ.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
การติดอันดับครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับสากล แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์ความรู้และสังคมอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป เพื่อสร้างคุณูปการอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาคมโลกในอนาคต