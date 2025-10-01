ในประเทศ

คณาจารย์–นักวิจัย มช. ติดอันดับ World’s Top 2% Scientists 2025 สะท้อนศักยภาพวิชาการระดับสากล

คณาจารย์–นักวิจัย มช. ติดอันดับโลก World’s Top 2% Scientists 2025 สะท้อนศักยภาพวิชาการระดับสากล

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลก ประจำปี 2025 (World’s Top 2% Scientists 2025)  ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford University) และเผยแพร่เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 การจัดอันดับนี้อ้างอิงจากข้อมูลการถูกอ้างอิง (Citation Impact) ที่สะท้อนคุณภาพและอิทธิพลของผลงานวิจัยในระดับสากล โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพ (Career-long Citation Impact) และผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2024 (Single-year Citation Impact) ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงความโดดเด่นและความสำคัญของงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับในวงการวิชาการทั่วโลก

ในประเภทผลกระทบการอ้างอิงตลอดชีพ นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่ได้รับการจัดอันดับมีจำนวน 230,333 คน โดยในประเทศไทยมี 302 คนที่ติดอันดับ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีถึง 22 คน ครอบคลุม 17 สาขาวิชา และเพิ่มขึ้นจากปี 2024 จำนวน 3 คน สาขาที่ได้รับการจัดอันดับ ได้แก่

Agronomy & Agriculture

ADVERTISMENT

– ศ.เกียรติคุณ ดร.เบญจวรรณ ฤกษ์เกษม คณะเกษตรศาสตร์

Analytical Chemistry

– ศ.เกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ์ สำนักงานบริหารงานวิจัย

Applied Physics

– ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์

Artificial Intelligence & Image Processing

– ศ.ดร.นิพนธ์ ธีรอำพน สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์

Cardiovascular System & Hematology

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์

Energy

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Environmental Sciences

– Dr. Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์

Fisheries

– Assoc. Prof. Dr. Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์

General & Internal Medicine

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์

General Mathematics

– ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์

Marketing

– Prof. Dr. Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ

Materials

– ศ.เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ คณะวิทยาศาสตร์

– ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์

– ศ.ดร.สุพล อนันตา คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์

Microbiology

– ศ.นพ.ธีระ ศิริสันธนะ คณะแพทยศาสตร์

Oncology & Carcinogenesis

– ศ.เกียรติคุณ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศาสตร์

Pharmacology & Pharmacy

– Dr.Bhagavathi Sundaram Sivamaruthi สำนักงานบริหารงานวิจัย

Polymers

– ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

Tropical Medicine

– ศ.ดร.นพ.คม สุคนธสรรพ์ คณะแพทยศาสตร์

– ศ.ดร.เวช ชูโชติ คณะแพทยศาสตร์

สำหรับผลกระทบการอ้างอิงเฉพาะปี 2024 มีนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกติดอันดับ 236,313 คน และในประเทศไทยมี 454 คน ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีนักวิจัยติดอันดับถึง 44 คน ครอบคลุม 24 สาขาวิชา ได้แก่

Analytical Chemistry

– รศ.ดร.กรธัช อุ่นนันกาศ คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ดร.จรูญ จักรมุณี คณะวิทยาศาสตร์

Anatomy & Morphology

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ คณะแพทยศาสตร์

Applied Physics

– ศ.ดร.อานนท์ ชัยพานิช คณะวิทยาศาสตร์

Biochemistry & Molecular Biology

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ทพญ.สิริพร ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์

Bioinformatics

– รศ.ดร.ภาสิทธิ์ เจริญขวัญ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

Cardiovascular System & Hematology

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร คณะแพทยศาสตร์

Dairy & Animal Science

– ศ.เกียรติคุณ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา สถาบันวิจัยพหุศาสตร์

Energy

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นคร ทิพยาวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Entomology

– รศ.ดร.พัชรินทร์ ครุฑเมือง คณะเกษตรศาสตร์

– Dr.Vivekanandhan Perumal สำนักงานบริหารงานวิจัย

– รศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร คณะวิทยาศาสตร์

Environmental Sciences

– Dr.Louis Lebel คณะสังคมศาสตร์

Fisheries

– Assoc.Prof.Dr.Hien Van Doan คณะเกษตรศาสตร์

Food Science

– รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณะอุตสาหกรรมเกษตร

General & Internal Medicine

– ศ.เกียรติคุณ นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ คณะแพทยศาสตร์

– ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม คณะแพทยศาสตร์

– ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ คณะแพทยศาสตร์

– Asst.Prof.Dr.Marco Haenssgen คณะสังคมศาสตร์

General Mathematics

– ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้ คณะวิทยาศาสตร์

Marketing

– Prof.Dr.Paul Gordon Patterson คณะบริหารธุรกิจ

Materials

– ศ.เกียรติคุณ ดร.สมชาย ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ดร.สุคนธ์ พานิชพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ดร.สุลาวัลย์ ขาวผ่อง คณะวิทยาศาสตร์

– รศ.ธิติพันธุ์ ทองเต็ม คณะวิทยาศาสตร์

Microbiology

– นักวิจัยเชี่ยวชาญ ดร.จตุรงค์ คำหล้า สำนักงานบริหารงานวิจัย

– นักวิจัยเชี่ยวชาญ ดร.นครินทร์ สุวรรณราช สำนักงานบริหารงานวิจัย

Mycology & Parasitology

– รศ.ดร.รัชดาวรรณ ชีวังกูร คณะเกษตรศาสตร์

– รศ.ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา คณะวิทยาศาสตร์

– Dr.Milan C. Samarakoon คณะเกษตรศาสตร์

Obstetrics & Reproductive Medicine

– ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีระ ทองสง คณะแพทยศาสตร์

Oncology & Carcinogenesis

– ศ.เกียรติคุณ ดร.พรงาม เดชเกรียงไกรกุล คณะแพทยศาสตร์

Pharmacology & Pharmacy

– ศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ คณะเภสัชศาสตร์

– รศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต คณะเภสัชศาสตร์

– รศ.ดร.ภญ.ชุดา จิตตสุโภ คณะเภสัชศาสตร์

– รศ.ดร.ภญ.วรรธิดา ชัยญาณะ คณะเภสัชศาสตร์

– Dr.Kesika Periyanaina สำนักงานบริหารงานวิจัย

– Dr.Sivamaruthi Bhagavathi Sundaram สำนักงานบริหารงานวิจัย

– Dr.Sudarshan Kumar Singh สำนักงานบริหารงานวิจัย

Plant Biology & Botany

– รศ.ดร.สรณะ สมโน คณะเกษตรศาสตร์

Polymers

– ศ.ดร.พรชัย ราชตนะพันธุ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร

– รศ.ดร.ภญ.เพ็ญศักดิ์ จันทราวุธ คณะเภสัชศาสตร์

Toxicology

– รศ.ดร.รัตนา ทรัพย์บำเรอ คณะแพทยศาสตร์

Veterinary Sciences

– รศ.ดร.น.สพ.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์

การติดอันดับครั้งนี้ไม่เพียงแต่แสดงถึงคุณภาพของผลงานวิจัยในระดับสากล แต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพและความมุ่งมั่นของคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความท้าทายของโลกยุคใหม่ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ และสังคมศาสตร์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการพัฒนาองค์ความรู้และสังคมอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมยืนยันเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงต่อไป เพื่อสร้างคุณูปการอย่างยั่งยืนให้กับประเทศชาติและประชาคมโลกในอนาคต

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง