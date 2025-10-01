ชาวป่อเต็กตึ๊งร่วมแรงแพ็คถุงยังชีพ ช่วยประชาชนน้ำท่วมที่อุตรดิตถ์
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการใหญ่ พร้อม ผู้บริหารฯพนักงานฯ อาสาสมัครฯ และจิตอาสาฯ ร่วมกันแพ็คถุงยังชีพ บรรจุถุงมูลนิธิฯประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิอาหารสำเร็จรูป(แกงเขียวหวานไก่, กะเพราไก่, ไข่พะโล้ใว่ไก่, ฉู่ฉี่ปลาแมคคอเรลทอด) ยาสีฟัน, แปรงสีฟัน, สบู่ก้อน, สเปรย์ฉีดกันยุง, ผ้าอนามัย, กระดาษทิชชู่เปียก, กระดาษทิชชู่, ไฟฉาย LED พร้อมถ่าน, ถุงขยะแบบหนามีหูผูก จำนวน 1,000 ชุด เพื่อนำไปสนับสนุนให้ทีมบรรเทาสาธารณภัยของมูลนิธิฯนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.อุตรดิตถ์