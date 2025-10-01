เริ่มแล้ว! กทม. กำชับเขตเข้ม ลุยแคมเปญ ‘บ้านนี้ไม่เทรวม’ – วางเส้นทาง ‘เก็บขยะ’ ตามพิกัดลงทะเบียน

กทม. พร้อมลุยจัดเก็บขยะบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม เชื่อมโยงเส้นทางและพิกัดบ้านของผู้ลงทะเบียน หลังปรับค่าธรรมเนียมขยะ เริ่ม 1 ตุลาคม 68
เมื่อวันที่ ตุลาคม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 2 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมความพร้อมการดำเนินงานด้านการ “จัดการมูลฝอยโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม” เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานการจัดการมูลฝอยของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสำนักงานเขตพื้นที่ให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด
โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลเส้นทางการจัดเก็บขยะ และพิกัดบ้านที่ประชาชนซึ่งเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม : แยกขยะลดค่าธรรมเนียม ผ่านแอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY ลงไว้ในแอปฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการจัดเก็บตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด ลดผลกระทบขยะตกค้าง โดยมี นางสาววรนุช สวยค้าข้าว รองผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อม เข้าร่วม
ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวม แยกขยะลดค่าธรรมเนียมได้อย่างต่อเนื่อง ผ่าน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย
- แอปพลิเคชัน BKK WASTE PAY ดาวน์โหลดและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ ทั้งในระบบ IOS และ Android
– ระบบ IOS : https://u.bangkok.go.th/Appbkkwastepay
– ระบบ Android : https://u.bangkok.go.th/Wastepayforandroid
- ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ BKK WASTE PAY : bkkwastepay.bangkok.go.th
- ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ณ สำนักงานเขตในพื้นที่
- เจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะ (เจ้าหน้าที่ Handheld)
หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมฯ หรือการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทาง BKK WASTE PAY
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. หรือที่เว็บไซต์ https://greener.bangkok.go.th/welcome/
ข้อกฎหมาย/ข้อบัญญัติค่าธรรมเนียม/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง: สำนักงานยุทธศาสตร์จัดการมูลฝอย สำนักสิ่งแวดล้อม โทร. 0 2203 2935
การลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน/เว็บไซต์ BKK WASTE PAY: สำนักงานสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สำนักสิ่งแวดล้อม #hotline โทร. 09 9436 1036, 09 5019 6349, 09 4359 5701, 06 1891 6342 ได้ทุกวัน เวลาราชการ หรือ โทร. 0 2203 2928 ในวันเวลาราชการ