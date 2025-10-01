ส.ก.พ้อ คนกรุงฯทั้งนั้น ‘รถตกหลุม-ล้อแตก’ รองผู้ว่าฯรับปาก ‘ย้ำผู้รับเหมา’ ทำให้ดี

ส.ก.คลองสามวา พ้อ ลูกบ้านเราทั้งนั้น ตกหลุม-แม็กซ์บิด-ล้อแตก – วอนกทม. ประสานผู้รับเหมาฯ เกลี่ยหลุมถนนระหว่างก่อสร้าง
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุม สภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม.
ในตอนหนึ่ง น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา ยื่นกระทู้ถามสด เรื่อง มาตรการความปลอดภัยสำหรับผู้สัญจรถนนหนองระแหง เขตคลองสามวา ในระหว่างการก่อสร้าง
น.ส.นฤนันมนต์กล่าวว่า ต้องขอบคุณผู้ว่าฯ และฝ่ายบริหารทุกท่าน ที่ทำงบฯ ไปช่วยซ่อมถนน ซึ่งชุมชนยินดีอย่างมาก ตลอดทั้งเส้น 2.5 กิโลเมตร ซึ่งเข้าใจว่าช่วงนี้ฝนตก และอยู่ในช่วงระหว่างก่อสร้างถนน พี่น้องประชาชนรับได้ มีความอดทนต่อความไม่สะดวกสบายดังกล่าว
“แต่ในความไม่สะดวกสบายนั้น มันต้องมีความปลอดภัยด้วย เนื่องจากถนนที่กำลังซ่อมจะเป็นหลุมเป็นบ่อ ซึ่งเป็นเรื่องปกติ แต่เราไม่ควรปล่อยให้มันปกติ เพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุเวลาสัญจร
ดิฉันไปลงพื้นที่สำรวจเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เห็นอันตรายจริงๆ มีคนขี่มอเตอร์ไซค์ตกหลุมไปแล้ว 3-4 ราย มีแม็กซ์บิด ล้อแตก แล้วรถใหญ่ขูดพวกสเกิร์ต พอฝนตกแล้วหลุมใหญ่ ทำให้เกิดเหตุล้อยางแตก บางคนขี่มอเตอร์ไซต์ ล้มลงไปเลยก็มี” น.ส.นฤนันมนต์เผย
น.ส.นฤนันมนต์กล่าวต่อว่า ตนจึงอยากถามผู้บริหารว่า ท่านสามารถที่จะ ‘ประสานงานกับหน่วยงานเอกชน’ ที่เป็นผู้รับเหมาฯ ในการช่วยเกลี่ย-ปะถนน ให้มีความเรียบ เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นได้หรือไม่
ด้าน นายชัชชาติ ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า จริงๆ แล้วเขตคลองสามวา มีการทำถนนลายจุด เพราะเป็นเขตที่มีคนย้ายเข้าไปอยู่เยอะ ปัจจุบันมากกว่า 200,000 คนแล้ว ซึ่งจะมีโครงการต่างๆ ที่พบปัญหา โดยเพาะช่วงหน้าฝนที่โครงการยังอยู่ในกระบวนการก่อสร้าง ทำให้เกิดความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หน้าที่เราคือต้องไปเร่งรัดและกำกับดูแล
จากนั้น นายชัชชาติ มอบหมายให้ นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ ในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแลโครงการดังกล่าว เป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียด
นายวิศณุกล่าวว่า ทางฝ่ายบริหารจะนำปัญหาตามภาพ ไปกำชับผู้รับจ้าง ระหว่างการปรับปรุง พื้นผิวที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ก็ต้องบดอัดให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดหลุมบ่อ
“ผมก็ขอรับทราบปัญหา เพื่อนำไปแก้ไข รับปากว่าจะไปกำชับผู้รับจ้างฯ ให้ ทำให้ดีขึ้น” นายวิศณุกล่าว
จากนั้น น.ส.นฤนันมนต์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ขอบคุณทางฝ่ายบริหาร ที่ท่านรับเรื่อง และอยากขอฝาก ไม่ใช่เพียงแค่ถนนหนองระแหง ความจริงแล้วที่ เขตคลองสามวาของเรามีการปรังปรุงถนนหลายจุด และเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลายที่ เพียงแต่ร้องเรียนมากกี่มากน้อย
“จึงขอความกรุณา เร่งรัดอีกสักนิด อย่าให้เกิดอุบัติเหตุอีกเลย ลูกบ้านของเรา คนกรุงเทพมหานครของเราทั้งนั้น” น.ส.นฤนันมนต์กล่าว