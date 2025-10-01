‘ดร.จอห์น’ เห็นแววแลนด์มาร์กเพียบ! ชงแผน ‘ปรับลุคเขตลาดกระบัง’ ดันการท่องเที่ยว

‘ดร.จอห์น’ เห็นแววแลนด์มาร์กเพียบ! ชงแผนปรับลุค เขตลาดกระบัง ดันการท่องเที่ยว-เศรษฐกิจ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ที่ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ทั้ง 50 เขต เข้าร่วมการประชุม สภากรุงเทพมหานครสมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 1) ประจำปีพุทธศักราช 2568 โดยมี นายวิพุธ ศรีวะอุไร ส.ก.เขตบางรัก พรรคเพื่อไทย เป็นประธานสภากทม.
ในตอนหนึ่ง นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา หรือ ดร.จอห์น ส.ก.เขตลาดกระบัง เสนอญัตติ ขอให้กรุงเทพมหานครปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับกรุงเทพมหานคร
นายสุรจิตต์กล่าววว่า ในปัจจุบัน แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะในเขตลาดกระบังมีสภาพทรุดโทรม และเส้นทางสัญจรขาดการปรับปรุง ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงพื้นที่ลำบาก จึงขอให้มีการจัดระเบียบใหม่ เพื่อให้ภูมิทัศน์ของเขตลาดกระบังโดยรวมมีความสวยงาม สะดวก และปลอดภัย
โดยหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเขตลาดกระบังได้แก่ ‘ตลาดไม้เก่าหัวตะเข้’ ซึ่งเป็นชุมชนเก่าอายุมากกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นแลนด์มาร์กที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ไม่ยาก เพราะมีต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ถึงพร้อมอยู่แล้ว
นายสุรจิตต์กล่าวต่อว่า ชุมชนหัวตะเข้มีของดีซุกซ่อนอยู่มากมาย เช่น ร้านขายอาหารหรือขนมโบราณ ร้านทำกรอบรูปโบราณ มีเรือคายัค แมวคาเฟ่ อีกทั้งยังเป็นแหล่งบ่มเพาะฝีมือบุคลากรด้านสตรีทอาร์ท เนื่องด้วยมีพื้นที่ติดกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
ระหว่างนี้ นายสุรจิตต์ ได้เปิดภาพเปรียบเทียบ Before & After ของสถานที่ต่างๆ ในเขตลาดกระบัง ที่ปัจจุบันยังมีสภาพทรุดโทรม โดยเห็นว่าถ้าปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ทำให้สะอาด ปลอดภัย เข้าถึงง่าย จะเกิดประโยชน์โพดผลตามมามากมาย อาทิ สี่แยกตรงคลองลำปลาทิวและคลองประเวศบุรีรมย์ ถัดมาคือทางเข้าพื้นที่ริมน้ำ สวน และสะพานหัวตะเข้ (ฝั่งตลาดอุดมผล) ในเวอร์ชันใหม่สถานที่แห่งนี้จะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และชาวลาดกระบังจะมีสวน 15 นาทีอยู่ใกล้บ้าน
นอกจากนี้ ยังมีพื้นที่อื่นๆ อีกที่ควรปรับปรุงใหม่ เช่น สะพานหัวตะเข้ (ฝั่งตลาดอุดมผล) ลานนั่งพักผ่อน (ฝั่งโรงเรียนมาเรียลัย) พื้นที่พักคอยเชื่อมโยงสถานีรถไฟหัวตะเข้ ซึ่งจะปรับปรุงทางเดินเท้าเลียบคลองให้สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมถึงพื้นที่ริมคลองแขกจากเดิมที่ทางเดินแคบ ไม่มีสะพานข้ามคลองก็จะมี และปรับปรุงสะพานข้ามคลองประเวศบุรีรัมย์ใหม่
นายสุรจิตต์กล่าวต่อว่า พื้นที่ที่หยิบยกขึ้นมา โดยมากแล้วเป็นพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานคร สามารถทำ MOU ได้ เพื่อนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ทั้งเป็นการสร้างลาดกระบังให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ด้าน นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ชุมชนตลาดนัดหัวตะเข้ถือเป็นชุมชนที่มีความสำคัญมาอย่างยาวนาน อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ สำนักวัฒนธรรมได้ใช้ซอฟต์แวร์ดึงศักยภาพของชุมชนในพื้นที่ผ่านการทำงานร่วมกับคนในพื้นที่
โดยขอรับงานออกแบบชิ้นดังกล่าวมาพิจารณา ดูความเหมาะสม รวมถึงประเมินงบประมาณในการปรับปรุงทัศนียภาพในเขตลาดกระบัง อย่างไรก็ตาม นายศานนท์กล่าวว่างบประมาณกรุงเทพมหานคร ปี 70 มีตัวชี้วัดที่จะบูรณาการในการปรับทัศนียภาพให้แหล่งท่องเที่ยวให้ดีขึ้น