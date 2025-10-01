ชัชชาติ มึน ช่วงนี้งานงอกเยอะ! พุ่งพื้นที่ ‘กันสาดทรุด’ ย่านประตูผี – วอนช่วยกันแจ้งเขตเข้าเช็กตึกเก่า

ชัชชาติ มึน ช่วงนี้งานงอกเยอะ! พุ่งพื้นที่ ‘กันสาดทรุดตัว’ ย่านประตูผี – วอนเจ้าของตึกเก่า ช่วยแจ้งเขตเข้าตรวจรอยร้าว ชี้กทม.เข้าตรวจอาคารเอกชนได้ไม่ทั่วถึง
สืบเนื่องจากกรณี กันสาดทรุดตัว บริเวณปากซอยสำราญราษฎร์ (ย่านประตูผี) ถนนมหาไชย แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอาคารห้องแถวอายุเก่าหลายสิบปี ที่ทรุดลงมาในช่วงบ่ายวันนี้ที่ผ่านมาแล้วนั้น
เมื่อเวลา 15.15 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายวิศณุ ทรัพย์สมพล และนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าตรวจเช็กความเรียบ พร้อมทั้งตรวจความแข็งแรงของอาคารโดยรอบ ซึ่งมีอายุเก่าแก่หลายสิบปี
นายชัชชาติ กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ที่ตึกแถวตรงแถวซอยสำราญราษฎร์ ซึ่งก่อนเกิดเหตุมีเศษอาคารร่วงลงตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว เนื่องจากฝนตกหลัง ในตอนนั้นมีคนติดอยูข้างใน 6 คน แต่ออกมาได้แล้ว จนตอนนี้ก็ตัดไฟฟ้าหมดแล้ว
“อาคารห้องแถวเก่าของวัด ซึ่งมีกันสาดอยู่ชั้น 3 และชั้น 2 เป็นไม้ แต่ก็พังไปแล้ว และมีส่วนของกำแพงอิฐที่ร่วงลงมาแล้ว ก็โชคดีที่ไม่มีใครอยู่ข้างล่าง ช่วงนี้รู้สึกงานงอกเยอะนะ ช่วงนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะพวกเราก็ต้องระวังกัน เพราะบางทีตึกที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวนั้น กทม.ก็เข้าไปดูแลยากเหมือนกัน” นายชัชชาติเผย
จากนั้น นายชัชชาติเดินสำรวจอาคารที่อยู่บริเวณโดยรอบ ซอยสำราญราษฎร์ (ประตูผี) เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย เนื่องจากเป็นอาคารที่มีลักษณะคล้ายเคียงกัน (ซีรีส์เดียวกัน) และอาคารมีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งพบอาคารที่รีโนเวตภายนอกใหม่ แต่ก็ยังพบการลาดเอียงของตัวระเบียงให้เห็น
ต่อมา นายชชัชาติ กล่าวว่า หากมีตึกเก่าก็ขอให้เจ้าของช่วยกันตรวจสอบดูแลด้วย บางทีกทม.ก็เข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง เพราะบางทีเป็นตึกของเอกชน ก็ต้องช่วยกันดูว่าสภาพเป็นอย่างไร มีรอยร้าว หรือ ผนังแตกตัวไหม ปูนกระเทาะ เหล็กขึ้นสนิมหรือไม่ ก็ฝากกันช่วยดู ซึ่งถ้าหากพบอะไร ก็สามารถแจ้งไปที่สำนักงานเขตได้
“บางทีเราก็เข้าไปตรวจยาก เพราเป็นพื้นที่เอกชน เราจะไปรู้ได้อย่างไร เจ้าของตึกก็ช่วยกันไปดูหน่อย โดยเฉพาะตึกที่อายุมากกว่า 40 ขึ้นไป แต่โดยรวมสถานการณ์ไม่ได้มีอะไร เพียงแต่ต้องแจ้งประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางสำราญราษฎร์ ใครจะมากินเย็นตาโฟ ส่วนใครที่มีตึกอายุเก่าแก่ อยากให้เราไปตรวจก็แจ้งกันเข้ามาได้ หรือแจ้งไปที่เขตได้ ” นายชัชาติกล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ นายชัชชาติได้มีการสั่งการให้ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และผู้ที่เกี่ยวข้องประเมินสภาพอาคารดังกล่าว อาคารใกล้เคียง และพื้นที่โดยรอบว่าจะสามารถมีเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกได้หรือไม่ รวมถึงตรวจสอบอาคารที่มีการส่งสัญญาณชำรุด เช่น กันสาดมีความลาดเอียงหรือคานที่ค้ำกันสาดไม่มั่นคง เนื่องจากกลุ่มอาคารบริเวณดังกล่าวมีอายุการใช้งานเก่าแก่พอ ๆ กัน โดยเมื่อพบปัญหาให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ กทม. โดยด่วน เพราะจากข้อมูลทราบว่าอาคารที่กันสาดทรุดลงมามีอายุกว่า 100 ปี นอกจากนี้ ได้ให้สำนักงานเขตพระนครตรวจสอบอาคารที่มีอายุเก่าแก่ภายในพื้นที่เขต เช่น ย่านแพร่งนรา เพื่อป้องกันการเกิดเหตุ