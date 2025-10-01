วินจยย. เล่านาทีระทึก ชายคลั่งไม่พอใจเทศกิจ ก่อนฉกปังตอแม่ค้าหมูทอดมาไล่ฟันกลางถนน
เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 1 ตุลาคม เกิดเหตุการณ์ระทึกขวัญกลางซอยลาดพร้าว 96 มีชายคนหนึ่งมีอาการคลุ้มคลั่งและใช้มีดปังตอไล่ทำร้ายกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่ โชคดีที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บสาหัส ท่ามกลางความตกใจของประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าในบริเวณนั้น โดยภาพเหตุการณ์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็ว
คุณเอ(นามสมมติ) เจ้าหน้าที่เทศกิจผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กล่าวว่า ขณะที่ตนกำลังออกตรวจ มีแม่ค้าขอให้เข้าตรวจสอบชายคนดังกล่าวที่มีท่าทีไม่น่าไว้วางใจ เมื่อเข้าสอบถาม ชายคนดังกล่าวกลับแสดงความไม่พอใจและต่อว่า ก่อนจะไปโวยวายกับกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ที่ปากซอยลาดพร้าว 96 โดยกล่าวหาว่าจอดเกะกะและติดป้ายขาวไม่ถูกต้อง
เหตุการณ์ดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้น เมื่อชายคนดังกล่าววิ่งเข้าไปคว้า “มีดปังตอ” จากร้านขายหมูทอดใกล้เคียง แล้วตรงเข้าไล่ฟันกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากที่ได้โต้เถียงกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ
นายวี (นามสมมติ) วินมอเตอร์ไซค์ผู้ที่ถูกไล่ฟันและปรากฏในคลิป กล่าวว่า พวกตนเห็นผู้ก่อเหตุยืนด้อมๆ มองๆ จึงแจ้งเทศกิจให้มาดู แต่เมื่อเทศกิจมาถึงผู้ก่อเหตุก็เริ่มคลุ้มคลั่ง กล่าวหาว่าพวกตนจะรุมทำร้าย ก่อนจะวิ่งไปคว้าปังตอมาไล่ฟัน โชคดีที่ตน ก้มศีรษะหลบได้ทัน เพราะหากไม่หลบก็คงโดนฟันเข้าที่คออย่างแน่นอน
เมื่อเกิดความวุ่นวาย กลุ่มวินมอเตอร์ไซค์ได้พยายามคว้าท่อนไม้มาป้องกันตัวและไล่ผู้ก่อเหตุ จนชายคลั่งวิ่งหนีข้ามถนนไปอีกฝั่ง แม้จะมีตำรวจจราจรมาช่วยระงับเหตุ แต่ก็ไม่เป็นผล เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอาวุธมีดในมือ และสุดท้ายได้เดินหลบหนีขึ้นไปยังสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลือง
นายวี กล่าวต่อว่า ตนไม่เคยเห็นหรือรู้จักผู้ก่อเหตุมาก่อน แต่ตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีอาการเมาสารเสพติด หรือมีปัญหาทางจิต ซึ่งพวกตนจะไปแจ้งความที่ สน.วังทองหลาง และจะเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษหากผู้ก่อเหตุกลับมาในพื้นที่อีก
ด้าน แม่ค้าเจ้าของร้านหมูทอด กล่าวว่า รู้สึกตกใจที่เห็นผู้ก่อเหตุวิ่งเข้ามาร้านแล้วคว้ามีดปังตอของตนไปทันทีโดยไม่ทันห้าม ทำให้ต้องสูญเสียมีดเล่มใหม่ที่เพิ่งซื้อมาในราคา 299 บาท ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการทำมาหากิน เธอต้องใช้มีดเล่มเก่าสับหมูไปก่อน และวอนขอให้ผู้ก่อเหตุนำมีดมาคืน โดยจะแอบวางไว้ที่ร้านก็ได้
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตร.จ่อเรียก คนขี่จยย. สอบปากคำ หลังคลิปว่อนไล่ถีบกระจกรถยนต์กลางถนนวิภาวดี
- อุบัติเหตุถี่ยิบ! สิริน เบรก ต่อสัญญาก่อสร้าง ถ.พุทธมณฑลสาย 1
- วีระยุทธ ชี้ 4 สัญญาณชัด ภาษีทรัมป์ 19% ส่งผลแล้ว ยอดส่งออก เปิดสินค้า ติดธงแดง เริ่มเจ็บหนัก
- สาวร้อง อดีตสามีแร็พเปอร์หนุ่มย่านสุขุมวิท ตามราวีไม่เลิก ซ้ำทำร้ายแฟนใหม่เลือดอาบ