กทม. พร้อมรับมือ ‘น้ำเหนือหลาก’ ยันติดตั้งระบบสูบน้ำกำลังสูง – วางกระสอบทรายแล้ว 100 %

กทม. ย้ำพร้อมรับมือ ‘น้ำเหนือหลาก-ทะเลหนุนสูง’ สั่งเข้มทุกเขตจ้องจุดเสี่ยงดูแลประชาชน พร้อมติดตั้งระบบระบายน้ำกำลังสูง วางกระสอบทรายจุดฟันหลอแล้ว 100 %
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครว่า เนื่องด้วยประกาศจากกรมอุทกศาสตร์ เรื่องสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า และพื้นที่ใกล้เคียง
โดยในช่วงวันที่ 3-6 ต.ค. 68 เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูง จะส่งผลให้ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยา และแนวเขื่อนชั่วคราว หรือ แนวฟันหลอที่ยังไม่มีแนวป้องกันน้ำท่วมถาวร ขอให้เฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ประกอบกับกรมชลประทานจะทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจากอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ตั้งแต่เวลา 10.00 น.ของวันนี้ (2 ต.ค.68) เป็นต้นไป นอกจากนี้ ยังต้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงอีกครั้งในช่วงวันที่ 9 – 12 ต.ค.68
สำหรับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครในระยะนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานเขตที่มีชุมชนอยู่นอกแนวคันกั้นน้ำหรือชุมชนในพื้นที่ลุ่มต่ำ จะแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวัง และเตรียมการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ
นอกจากนี้ สำนักงานเขตจะเตรียมวัสดุอุปกรณ์ เช่น การจัดทำคันกั้นน้ำชั่วคราว การเรียงกระสอบทรายให้สูงเพียงพอและมีสภาพแข็งแรง การทำสะพานทางเดินชั่วคราว การให้ความช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ตลอดจนแจกจ่ายยารักษาโรค พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ำท่วมทราบเป็นระยะ ตามตารางน้ำขึ้น-น้ำลง จากกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครต้องรับมือกับสถานการ์ฝนตกหนักในพื้นที่ น้ำเหนือหลากผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา และน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงเวลาเดียวกัน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการก่อสร้างแนวคันป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ความยาว 80 กิโลเมตร ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม 7 จนถึงสุดเขตบางนา โดยมีความสูงตั้งแต่ 2.80 ม.รทก. ถึง 3.50 ม.รทก. เพื่อป้องกันน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน
นอกจากนี้ ยังมีการเรียงกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำทะเลหนุนสูงและน้ำเหนือหลากแล้วเสร็จ 100% โดยมีระดับความสูงอยู่ที่ +2.40 ม.รทก.ถึง +2.70 ม.รทก.(เมตร.ระดับทะเลปานกลาง) แนวฟันหลอความยาวปัจจุบันอยู่ที่ 1.18 กม. (เดิม 4.35 กม.)
ในส่วนบ้านเรือนชุมชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำ ได้ดำเนินการเรียงกระสอบทรายบริเวณพื้นทางเดิน เเละจุดพื้นที่ต่ำของชุมชนนอกที่อยู่นอกเเนวเพื่อป้องกันน้ำจากเเม่น้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบ้านเรือน
รวมถึง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในบางพื้นที่เพื่อป้องกันน้ำจากเเม่น้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่ชั้นใน และจัดเตรียมความพร้อมด้านระบบระบายน้ำประกอบด้วยอุโมงค์ระบายน้ำ 4 แห่ง สถานีสูบน้ำตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งฝั่งพระนคร และฝั่งธนบุรี มีกำลังสูบรวม 1,230.55 ลบ.ม.ต่อวินาที พร้อมทั้งจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการจัดเจ้าหน้าที่ประจำการตามสถานีสูบน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดตารางเวลาน้ำขึ้นเต็มที่และน้ำลงเต็มที่ของแม่น้ำเจ้าพระยาในแต่ละวันทางเว็บไซต์ของสำนักการระบายน้ำ https://dds.bangkok.go.th/public_content/files/001/0006030_1.pdf , และติดตามการแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำได้ที่ https://pr-bangkok.com/ ,Facebook:@BKK.BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์ Twitter:@BKK_BEST, สำนักงานประชาสัมพันธ์
รวมถึงแจ้งเหตุความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โทร.02-248-5115 และทางระบบทราฟี่ฟองดูว์ (Traffy Fondue) ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งตามการคาดหมายสภาวะระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาได้ที่ https://www.hydro.navy.mi.th/3chaophraya/rtnhq.htm