กทม. ประกาศหา ‘ผนังว่าง’ ให้พ่นกราฟิตี้ หนุนพื้นที่โชว์ฝีมือ-คนยอมรับ แทนทับถมงานศิลปินอื่น

กทม. เปิดสะพานเชื่อม Street Art ตามหาผนังให้ศิลปิน ตามหาศิลปินให้ผนัง ขยายพื้นที่งานศิลปะ สนับสนุนศิลปินทั่วเมือง
สืบเนื่องกรณี ภาพผลงานกราฟฟิตี้ของศิลปินต่างชาติใน กทม. ถูกพ่นสีทับที่บริเวณซอยเจริญกรุง 30 เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยผลงานศิลปะที่เสียหายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม “Krung Thep Creative Streets” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ในสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาส European Heritage Day 2025
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า เพราะศิลปะเป็นภาษาสากลที่ไร้พรมแดน ทุกคนสามารถเข้าใจและเข้าถึงได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นสิ่งจรรโลงใจผู้คนแล้ว ศิลปะยังขับเคลื่อนเมืองในหลายมิติ อาทิ การพัฒนาคน การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
กรุงเทพมหานคร จึงมีนโยบายเปิดพื้นที่ของเมืองให้เต็มไปด้วยศิลปะที่หลากหลาย ประชาชนเข้าถึงได้ และส่งเสริมให้ศิลปินมีพื้นที่สำหรับผลิตผลงานและแสดงฝีมืออย่างสร้างสรรค์ โดย Street Art เป็นแขนงหนึ่งของศิลปะที่ กทม. สนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ท่ามกลางความเห็นหลากหลายในขณะนี้ ถึงนิยามที่แน่ชัดของ Street Art และ Graffiti หรือกระทั่ง Mural Art มีความเห็นจำนวนไม่น้อยจากผู้ที่เป็นเจ้าของสถานที่ แจ้งความประสงค์ว่าต้องการให้ศิลปินมาสร้างงานบนพื้นที่ของเขา และอีกจำนวนหนึ่งที่ให้ความเห็นว่า ไม่ใช่ทุกคนที่อยากไปถมทับผลงานของผู้อื่น หากเพียงมีที่ทางที่คนยอมรับ เขาก็พร้อมจะไปสร้างสรรค์ผลงานบนพื้นที่นั้น ๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้การเปิดพื้นที่ของเมืองให้กับศิลปะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ พร้อมการสนับสนุนให้คนได้แสดงความสามารถอย่างเคารพกฎหมาย สิทธิและทรัพย์สินสาธารณะ กรุงเทพมหานคร ขอเป็นตัวกลางในการนำพาให้ศิลปินได้มาพบกับพื้นที่ และให้เจ้าของพื้นที่ได้มาพบกับศิลปิน จึงขอเชิญชวนคนที่มีผนังอยากให้คนมาวาด มาเจอกับคนที่อยากวาดแต่ไม่รู้จะวาดที่ไหน
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเจ้าของพื้นที่และศิลปิน สามารถส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์มได้ที่ https://forms.gle/qKhS1jxuZ8tzBbVG8 โดยสงวนสิทธิ์ให้เจ้าของผนังเป็นผู้เลือกศิลปิน