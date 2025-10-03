กรมอุตุ อัพเดตเส้นทางพายุ แมตโม ย้ำไม่เข้าไทย แต่ฝนอาจปกคลุมเหนือ-อีสานตอนบน 

กรมอุตุ อัพเดตเส้นทางพายุ ‘แมตโม’ ศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของฟิลิปปินส์ ย้ำไม่เข้าไทย แต่เมฆฝนจากพายุที่อ่อนกำลังลง อาจปกคลุมเหนือ-อีสานตอนบน
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งอัพเดตเส้นทางพายุโซนร้อน “แมตโม (MATMO)” ดังนี้ เช้าวันนี้ (3 ตุลาคม 68) ศูนย์กลางอยู่ทางตะวันออกของ ฟิลิปปินส์ เคลื่อนตัวตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะผ่านเกาะลูซอนและลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน วันนี้ (3 ตุลาคม 68) จากนั้นจะมุ่งไปทางเกาะไหหลำ และขึ้นฝั่ง จีนตอนใต้ ในช่วง 5–6 ตุลาคม 68
ย้ำพายุนี้ ไม่เข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง แต่เมฆฝนบางส่วนจากพายุที่อ่อนกำลังลง อาจปกคลุมภาคเหนือ และอีสานตอนบน
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ช่วง 6–7 ตุลาคม
ADVERTISMENT