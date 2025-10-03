เตือน 2 อำเภอ ลำพูน ยกของขึ้นที่สูง-ดูแลกลุ่มเปราะบาง แม่น้ำปิงใกล้ล้นตลิ่ง

ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำปิงใกล้ล้นตลิ่ง อ.เมืองฯ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พื้นที่ริมแม่น้ำปิง ที่ลุ่มต่ำ และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง และติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดลำพูน ได้ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำปิงในพื้นที่ จ.ลำพูน พบว่า ระดับน้ำแม่น้ำปิงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง คาดว่าในวันที่ 3 ตุลาคม 68 เวลาประมาณ 08.30 น. ระดับน้ำแม่น้ำปิงจะสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมแม่น้ำปิง และที่ลุ่มต่ำ ในเขตพื้นที่ อ.เมืองฯ อ.ป่าซาง และพื้นที่ใกล้เคียง ให้ผู้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงข้างต้น ยกของขึ้นที่สูง ดูแลกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำปิงใกล้ล้นตลิ่ง อ.เมืองฯ อ.ป่าซาง จ.ลำพูน
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
