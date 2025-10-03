ฝนถล่มกรุง! ต้นไม้ ป้าย เสาไฟล้ม การจราจรอัมพาตหลายจุด พบปัญหาแจ้ง ‘ทราฟฟี่ฟองดูว์’
เมื่อเวลา 04.00 น. วันที่ 3 ตุลาคม ศูนย์เตือนภัยน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร (กทม.) รายงานว่าเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเริ่มจากเขตหนองจอก คลองสามวา ต่อเนื่องไปยังจังหวัดปทุมธานี ก่อนเคลื่อนตัวลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าสู่พื้นที่ กทม.ตอนบน ได้แก่ เขตคลองสามวา สายไหม ดอนเมือง และพื้นที่ใกล้เคียง
ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา (สิ้นสุดเวลา 07.00 น.) ปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่สถานีรัชดา-วิภาวดี เขตจตุจักร 53.0 มม. สำนักงานเขตประเวศ 38.5 มม. คลองราชมนตรี-ภาษีเจริญ เขตบางแค 38.0 มม. สถานีคลองบางซื่อ เขตบางซื่อ 35.0 มม. คลองแสนแสบ เขตบางกะปิ 33.0 มม. คลองบางนา-ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา 32.0 มม. และศูนย์ป้องกันน้ำท่วมฯ เขตดินแดง 19.5 มม.
ช่วงเช้าที่ผ่านมา ฝนและลมแรงทำให้หลายพื้นที่ใน กทม.ได้รับผลกระทบ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณซอยรามคำแหง 60 แยก 10 แขวงหัวหมาก บางกะปิ ฝนตกลมแรงหลังคาปลิวกระจาย ต้นไม้หักเสียหายทับรถประชาชน, ซอยวิภาวดี 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร มีต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มทับถนนในซอยและรถประชาชน, ซอยพัฒนาการ 30 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง ช่วงกลางซอยมีแผ่นหลังคาเมทัลชีตปลิวออกมากลางถนนภายในซอยพัฒนาการ 30 ก่อนสะพานข้ามคลอง รถไม่สามารถใช้เส้นทางได้ ควรหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อน, ฟุตปาธริมถนนพหลโยธินขาเข้าหน้าธนาคารทีทีบี ตรงข้ามสวนจตุจักร กิ่งไม้หักโค่น รวมถึงสายสื่อสารห้อยลงมาหลังจากที่ช่วงเช้าฝนตกลมแรงทำให้เกิดเหตุดังกล่าว
นอกจากนี้ ถนนศรีนครินทร์ ขาออก ก่อนถึงซอยศรีนครินทร์ 9 มีโครงเหล็กและแผ่นสังกะสีปลิวหลุดออกมาที่ถนนกีดขวางในช่องทางซ้าย รถติดมาก ท้ายแถวสะสมแยกลำสาลี, หน้านครชัยแอร์ ถนนกำแพงเพชร 2 ฝั่งมาจากรัชโยธิน ต้นไม้ล้ม 2 ต้นกีดขวางการจราจร ทำให้มีรถติดสะสมท้ายแถวยาว, รัชดาภิเษก ซอย 32 เขตจตุจักร หน้าตึกปิยภิรมย์ ต้นไม้ล้มขวางทางการจราจร และกรุงเทพกรีฑา ซอย 8 เขตบางกะปิ เสาไฟและหม้อแปลงล้ม กีดขวางการจราจร
ขณะนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งใช้เครื่องมือตัดต้นไม้ เคลียร์สิ่งกีดขวางบนถนนและบ้านเรือน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ เนื่องจากการจราจรเริ่มหนาแน่นหลายจุดแล้ว
ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ฝนแบบใกล้ชิดได้ที่ Facebook : ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร หรือเช็กถนนน้ำท่วม กทม.แบบ Real-time ได้ที่ https://weather.bangkok.go.th/Flood/
หากพบปัญหาน้ำท่วมขัง ต้นไม้ล้ม หรือป้ายล้ม สามารถแจ้งได้ที่
Line : @traffyfondue https://line.me/R/ti/p/@105rlyvn
โทร 0-2248-5115 หรือสายด่วน กทม. 1555 ตลอด 24 ชั่วโมง