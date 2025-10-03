อร่อยเอาเรื่อง! ‘ก๋วยจั๊บ-ห่อหมกปลากราย’ โดนใจวัยเก๋า พุ่งชิม ‘Food Carnival’ วันแรกคึก

โดนใจวัยเก๋า! ยกนิ้วชม ‘ก๋วยจั๊บ-ห่อหมกปลากราย’ พุ่งตัวชิมอาหาร Food Carnival ’อร่อยเอาเรื่อง‘ วันแรก
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันแรก
เวลา 12.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าผู้เข้าร่วมงานที่ทยอยเดินทางมา ทำให้บรรยากาศโดยรวมภานในงานคึกคัก แม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสนใจของประชาชน ที่ยังคงเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะโซนร้านอาหารท้องถิ่น ซึ่งได้รับความนิยมสูงโดยเฉพาะ “หมูย่างเมืองตรัง” และบูธรวมสินค้าทางการเกษตรของการบินไทยที่มีผู้แวะเวียนมาชิมและเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
นายชัยเชษฐ์ พงษ์ตระกูล หนึ่งในเข้าร่วมงานเทศกาล ‘อร่อยเอาเรื่อง‘ กล่าวว่า ตนทราบข่าวสารการจัดงานจากเพื่อน ที่ส่งต่อมากันทางแอพพ์ไลน์ ตอนแรกคิดว่างานจัดดิโอลด์ สยาม พลาซ่า แต่ตามจริงแล้วจัดมิวเซียมสยาม ซึ่งเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
“วันนี้ออกจากบ้านมาตั้งเที่ยง นั่งรถไฟฟ้ามาเพราะกลัวว่าไม่มีมีที่จอดรถ ซึ่งก็เดินทางสะดวกพื้นที่จัดงานตรงนี้บรรยากาศก็ดีมาก มีที่นั่งทานค่อนข้างเยอะ แล้วอาหารดีโอเคเลย มีร้านค้าหลากหลาย ราคาถูกด้วย ห่อหมกปลากราย (ร้านน้องใจดี เจ้าขุน ห่อหมกปลากราย) ราคาหมกละ 10 บาท และก๋วยจั๊บ (ร้านก๋วยจั๊บยืนพื้น) ก็อร่อยมาก และมีอีกหลายอย่างที่จะทาน ก็เล็งว่าจะซื้อกลับบ้านด้วย“ นายชัยเชษฐ์
นายชัยเชษฐ์ กล่าวอีกว่า พอเห็นว่ามีการจัดงาน ก็รีบมาตั้งแต่วันแรกก่อนเลย ตนอยากให้จัดงานหลายวันกว่านี้ 4-5 วัน พฤหัสบดีถึงวันอาทิตย์ไปเลย เพราะคิดว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ คนก็น่าจะยิ่งมากันแน่น แต่เดี๋ยวก็จะส่งรูปไปให้เพื่อนดูว่า วันนี้ได้มาแล้ว
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด