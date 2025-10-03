หมูย่างเมืองตรัง สุดปัง! 1 ชม. ยอดขายฉ่ำ 60 ออเดอร์ #อร่อยเอาเรื่อง ชูจานเด็ดท้องถิ่นคึกมิวเซียมสยาม

มื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารแห่งปี ที่จะชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันแรก
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ภายในงานเริ่มมีการติดตั้งร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ร้านค้าบางส่วนที่จัดเตรียมเสร็จแล้วได้ทำการเปิดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ทยอยเดินทางมา ทำให้บรรยากาศโดยรวมภานในงานคึกคักและเป็นกันเอง แม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสนใจของประชาชน ที่ยังคงเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย โดยเฉพาะโซนร้านอาหารท้องถิ่นซึ่งได้รับความนิยมสูง นำโดย “หมูย่างเมืองตรัง” และบูธรวมสินค้าทางการเกษตรของการบินไทยที่มีผู้แวะเวียนมาชิมและเลือกซื้ออย่างต่อเนื่อง
น.ส.ประทุม จงดี เจ้าของร้าน “โกด้วงหมูย่างตรัง” กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งข่าวการจัดงานจากทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานในฐานะร้านค้า GI ประจำจังหวัดตรัง
“ทาง DIP เป็นตัวกลางหลักที่ส่วนติดต่อประสานงานเรื่องแผงขายให้ตั้งแต่ต้นจนจบ ทำให้การเปิดหน้าร้านในงาน Food Carnival เป็นไปด้วยความราบรื่น” น.ส.ประทุมเผย
น.ส.ประทุม กล่าวอีกว่า ตนค่อนข้างประทับใจในการจัดงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก นอกจากจะช่วยให้ร้านเป็นที่รู้จักในวงกว้างแล้ว ยอดขายจากการขายหมูย่างเมืองตรัง มีมากถึง 60 ราย ภายในระยะเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยรายได้ที่สูง ประกอบกับความสะดวกสบาย หวังว่าจะมีโอกาสในการร่วมงาน “Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง” ในปีหน้าว่า หากมีการจัดงานขึ้นอีกครั้ง ตนจะมาร่วมเปิดร้านอีกอย่างแน่นอน
“การจัดงานโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ทั้งในเรื่องของจำนวนร้านค้าที่ไม่มากน้อยเกินไป และยังมีเมนูอาหารที่หลากหลาย ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลูกค้ามาร่วมงาน มาลองรับประทานอาหารหายากดูสักครั้ง” น.ส.ประทุม กล่าวทิ้งท้าย