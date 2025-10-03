เผยชนวนเหตุ พนักงานวิวาทลูกค้าสาว ห้างดังลาดพร้าว ตำรวจ สน.โชคชัย รุดตรวจที่เกิดเหตุ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม จากกรณีที่โลกออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พนักงานหญิงห้างดังย่านลาดพร้าว 2 ราย ทะเลาะกับลูกค้าหญิง ที่บริเวณศูนย์อาหาร โดยมีการชี้หน้าด่าและลงมือกระชากหัว ก่อนที่เวลาต่อมา จะมีพนักงานชาย 2 คน นำไม้มาฟาดลูกค้าหญิงหลายครั้ง และใช้เท้าถีบไปที่หญิงรายดังกล่าว จนลงไปนอนกับพื้น
เบื้องต้นจากการสอบถามทราบว่า ก่อนเกิดเหตุ มีหญิงสติไม่ดีอายุประมาณ 35-40 ปี เดินเข้ามาในพื้นที่ฟู้ดคอร์ท แล้วเอะอะโวยวาย จากนั้นก็หยิบแก้วน้ำจากโต๊ะอาหารไปนั่งฉี่ใส่แก้ว แล้วก็เอาแก้วฉี่ปาลงพื้น ทางพนักงานทำความสะอาดเห็น จึงเดินเข้าไปต่อว่าตักเตือน จึงเกิดมีปากเสียงและลงตบตีกันอย่างที่เห็นในคลิป
ก่อนพนักงานชายจะเข้ามาใช้ไม้ตี ส่วนผู้หญิงก็ไม่ทราบว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไร เรื่องจากหลังเกิดเหตุก็ไม่เห็นอีกเลย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ทางตำรวจ สน.โชคชัย ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ เพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามหญิงผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ต่อไป
จากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ ทราบว่าหญิงที่ถูกทำร้ายในคลิปเป็นหญิงเร่ร่อน ที่ชอบเข้ามาสร้างความวุ่นวายภายในห้าง ซึ่งวันเกิดเหตุ คือ 30 กันยายนที่ผ่านมา หญิงเร่ร่อน ได้เข้ามาทำพื้นบริเวณโซนอาหารเลอะเทอะ โดยมีแม่บ้านเข้าไปตักเตือนแล้วหลายครั้ง แต่กลับไม่ฟัง จนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ทั้งนี้ หลังเกิดเหตุมา 3 วัน ก็ไม่มีใครเห็นหญิงเร่ร่อนเข้ามาที่ห้างอีกเลย
