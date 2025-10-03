ไข่ปิ้ง เจ้าดังนครปฐม ขน 3 พันฟอง ตั้งเตาหอมกรุ่น คนนั่งยองหม่ำแน่น Food Carnival

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารแห่งปี ที่จะชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันแรก
เวลา 12.00 น. พบว่าบรรยากาศว่า ภายในงานเริ่มมีการติดตั้งร้านค้าอย่างต่อเนื่อง ร้านค้าบางส่วนที่จัดเตรียมเสร็จแล้วได้ทำการเปิดจำหน่ายสินค้าให้กับผู้เข้าร่วมงานที่ทยอยเดินทางมา ทำให้บรรยากาศโดยรวมภานในงานคึกคักและเป็นกันเอง แม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อความสนใจของประชาชนที่ยังคงเข้ามาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย
ต่อมาเวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อแดดอ่อนลงประชาชนเริ่มเดินทางเข้ามาจับจ่ายซื้ออาหารภายในงานคึกคักมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านลุงใจไข่ปิ้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งร้านอาหารราคาย่อมเยา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกลุ่มนักศึกษาเป็นอย่างมา
นางจิตติมา เกศรีสังข์ เจ้าของร้าน “ลุงใจไข่ปิ้ง” กล่าวว่า กว่าที่ตนจะมาเปิดร้านขายในงานได้นั้น ตนได้เริ่มต้นธุรกิจจากการหาบเร่ขายไข่ปิ้งไปตามทาง จนกระทั่งวันหนึ่ง พีท อีทแหลก อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเข้ามาทำคอนเทนต์รีวิว จึงได้มีโอกาสตั้งตัวให้พ้นจากวิกฤติ และมีร้านค้าเป็นของตัวเองได้
“จุดเด่นที่ทำให้ไม่เหมือนไข่ปิ้งร้านอื่น มันอยู่ที่การที่ลูกค้าสามารถเลือกระดับความสุกของไข่ได้มากถึง 6 ระดับ รับประทานง่าย ราคาไม่แพง อีกทั้งทางร้านยังมีเครื่องปรุงให้ลูกค้าปรุงรสชาติของไข่ได้ตามใจ ซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ร้านอื่นๆ ไม่สามารถทำตามได้” นางจิตติมากล่าว
สำหรับงาน Food Carnival ครั้งนี้ นางจิตติมาได้เตรียมไข่ไก่มากถึง 3,000 ฟองต่อวัน สำหรับปิ้งขายให้กับลูกค้าด้วยราคาเพียง 20 บาท ซึ่งได้นับไข่ 2 ฟองต่อแก้ว อีกทั้งยังมีไข่เยี่ยวม้าลวกซึ่งเป็นเมนูพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความแปลกใหม่ในราคาใบละ 15 บาทเท่านั้น
“ไข่ปิ้งของร้านเป็นของอร่อยที่เข้าถึงลูกค้าได้ทุกวัย ทั้งกินง่าย เลือกความสุกได้ และราคาเข้าถึงง่าย จึงอยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาลองชิมไข่ปิ้งลุงใจกันให้มากๆ” นางจิตติมากล่าว
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด