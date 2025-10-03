ผบ.ตร. เซ็นลงโทษ ปลด วิระชัย ทรงเมตตา ออกจากราชการ กรณีคลิปเสียงคดียิงรถ บิ๊กโจ๊ก

ผบ.ตร เซ็นคำสั่งลงโทษ ปลด วิระชัย ออกจากราชการ คลิปเสียงคดียิงรถ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ลงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 439/2568 เรื่อง ลงโทษปลด พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา อดีตรอง ผบ.ตร. ออกจากราชการ ใจความว่า ด้วย พล.ต.อ.วิระชัย ทรงเมตตา (เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้ถูกกล่าวหา มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 383/2563 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 568/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 222/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 371/2564 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 69/2565 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 20/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 305/2566 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 46/2567 ลงวันที่ 23 มกราคม 2567 และคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 79/2568 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2568
ผลการสอบสวนรับฟังได้ว่า พล.ต.อ.วิระชัย กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ต้องรักษาความลับของทางราชการ ต้องไม่กระทำการอันเป็นสาเหตุให้แตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ ต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือทำให้เสียระเบียบแบบแผนของตำรวจ กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ รวมทั้งการกระทำผิดตามมาตรา 78 อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 มาตรา 79 (5), (6) ประกอบมาตรา 78 (6), (10), (15) โดยมีพฤติการณ์การกระทำผิด ดังนี้
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ได้รับอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีให้ลาพักผ่อนและให้เดินทางไปต่างประเทศ มีกำหนด 6 วัน นับแต่วันที่ 6 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566 โดยมี พล.ต.อ.วิระชัย ผู้ถูกกล่าวหา รักษาราชการแทนผบ.ตร. ต่อมาในวันที่ 6 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 21.40 น. ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปที่รถยนต์ของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้าร้านนวดแห่งหนึ่งบนถนนสุรวงศ์ ท้องที่สน.บางรัก หลังเกิดเหตุไม่นาน ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งทำหน้าที่รักษาราชการแทนผบ.ตร. ในขณะนั้น ได้เดินทางไปที่เกิดเหตุติดตามความคืบหน้าคดีดังกล่าว และมีการให้ข่าวให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแขนงต่างๆ
โดยเฉพาะในวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 11.30 น. ผู้ถูกกล่าวหา ได้ให้ข่าว และให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนที่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล เกี่ยวกับผลการสืบสวนสอบสวนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงไปที่รถยนต์ของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ โดยให้ข่าวและให้สัมภาษณ์ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้พูดคุยกับพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ทราบว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไม่มีประเด็นเรื่องชู้สาวไม่ได้ประกอบธุรกิจส่วนตัว ไม่มีความขัดแย้งกับบุคคลใด ผู้ถูกกล่าวหาจึงตัดประเด็นดังกล่าวออกจากแนวทางการสืบสวนสอบสวน
แต่กลับให้ข่าวให้สัมภาษณ์ในทำนองว่าประเด็นโครงการ Biometrics นั้น ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวน วันที่ 8 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 23.22 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ได้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของตนติดต่อไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ถูกกล่าวหา เพื่อกำชับการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการให้ข่าวให้สัมภาษณ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ลักลอบบันทึกเสียงสนทนา โดยที่พล.ต.อ.จักรทิพย์ ไม่ทราบและไม่ได้ให้ความยินยอมในการบันทึกเสียงสนทนาดังกล่าวแต่อย่างใด
โดยผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าสาเหตุที่ได้ทำการบันทึกเสียงสนทนานั้น เนื่องจากเห็นว่าข้อสั่งการของผบ.ตร.เป็นข้อสั่งการที่สำคัญและเป็นข้อสั่งการที่ชอบด้วยระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงได้บันทึกเอาไว้เพื่อจุดประสงค์ในการฟังทบทวนคำสั่งไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติและเพื่อให้ได้ความสมบูรณ์ครบถ้วนและเข้าใจได้อย่างถูกต้องในการรับคำสั่ง
วันที่ 9 มกราคม 2563 เวลาประมาณ 08.00 น. รายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ได้เผยแพร่คลิปเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ โดยมีเนื้อหาเป็นการพูดคุยระหว่างผบ.ตร. กับผู้ถูกกล่าวหา เกี่ยวกับการกำชับการปฏิบัติราชการของผู้ถูกกล่าวหาในคดียิงรถยนต์ของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ และหลังจากนั้นได้มีสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทั้งที่ปรากฏทางโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ นำคลิปเสียงสนทนาดังกล่าวเปิดเผยเช่นเดียวกัน โดยมีลักษณะการนำเสนอในทำนองว่าผบ.ตร.สั่งการให้ผู้ถูกกล่าวหายุติการสืบสวนสอบสวนหรือสั่งการไม่ให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว ส่งผลให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมทวีความรุนแรงและแพร่หลายมากยิ่งขึ้น จนเป็นกระแสหลักในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ในขณะนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสื่อสังคมออนไลน์ ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติหน้าที่ของผบ.ตร. ในทำนองว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่สั่งยุติการสืบสวนสอบสวนคดีดังกล่าวและได้ไขข่าวแพร่หลายกันต่อเนื่องเป็นทอดๆ ในวงกว้าง
อีกทั้งยังได้มีการแสดงความคิดเห็นถึงผบ.ตร.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ด้วยถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น เกลียดชัง การที่ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะผู้รักษาราชการแทนผบ.ตร. ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนดังกล่าว ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความยุติธรรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดของประชาชนโดยทั่วไปที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร จนเป็นเหตุให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม เกลียดชัง อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ ทำให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจ
ทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง และการที่ผู้ถูกกล่าวหาลักลอบบันทึกเสียงสนทนาระหว่างผู้ถูกกล่าวหากับ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ซึ่งขณะเกิดเหตุดำรงตำแหน่งผบ.ตร. เป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาโดยตรง และเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้วมีสื่อมวลชนนำบันทึกเสียงดังกล่าวออกเผยแพร่ตามสื่อต่างๆ ซึ่งไม่ว่าผู้ถูกกล่าวหาจะเป็นผู้เผยแพร่บันทึกเสียงดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม แต่ด้วยเกียรติศักดิของตำแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาย่อมตระหนักดีและย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการส่งต่อบันทึกเสียงสนทนาทางแอปพลิเคชันไลน์สามารถกระทำได้โดยง่าย และเผยแพร่ทางสื่อมวลชนตลอดจนบุคคลทั่วไปในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้ และจะส่งผลเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องและสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ เป็นการทำให้เกิดการแตกความสามัคคีระหว่างข้าราชการตำรวจอันส่งผลโดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และทำให้บุคคลทั่วไปที่ได้รับทราบข้อมูลจากการเสนอข่าว แสดงความคิดเห็นต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในลักษณะดูหมิ่น เหยียดหยาม เกลียดชัง อันเป็นการเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อเกียรติศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และนำความเสื่อมเสียมาสู่สำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่างร้ายแรง
คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอแนะการลงโทษตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 125 วรรคสอง พิจารณาในการประชุมครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 ที่ประชุมมีมติเห็นควรลงโทษปลด พล.ต.อ.วิระชัย ออกจากราชการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 มาตรา 125 มาตรา 179 และมาตรา 180 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยวันออกจากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ.2547 ข้อ 6 (3) จึงให้ลงโทษปลด พล.ต.อ.วิระชัย ออกจากราชการ ทั้งนี้ แต่วันที่ 30 ก.ย.2565 ซึ่งเป็นวันสิ้นถึงประมาณและผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์
อนึ่ง หากผู้ถูกลงโทษประสงค์จะอุทธรณ์คำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ ก.พ.ค.ตร. ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่ง และหากประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือ ภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผลการวินิจฉัยอุทธรณ์