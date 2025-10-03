แกรนด์โอเพนนิ่ง! ‘อร่อยเอาเรื่อง’ เสิร์ฟจุกๆ ร้านดังไวรัล 3 วันเต็ม โฆษกกทม.ยังอึ้ง ‘บางอย่างไม่เคยลอง’
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง เทศกาลอาหารแห่งปี ที่จะชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น.
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศวันแรกเป็นไปอย่างคึกคักแม้ช่วงเช้าจะมีฝนตกหนัก โดยโซนร้านอาหารท้องถิ่นได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก รวมถึงสินค้าทางการเกษตรของการบินไทย ที่มีผู้แวะเวียนมาชิมและจับจ่ายอย่างไม่ขาดสาย
ต่อมาเวลา 16.30 น. ที่บริเวณ การบินไทย Pavilion มีพิธีเปิดงาน โดย น.ส.กรชุลี เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน พานำชมบูธอาหารภายในงาน โดยมี นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, นายธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO/ผู้ก่อตั้ง บริษัท กานเวลาช็อกโกแลต จำกัด, นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ส.ส.กทม.พรรคประชาชน, นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกกรุงเทพมหานคร และผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าฯ กทม. ร่วมชิมร้านดังที่ขนมาไว้ในงานกว่า 50 ร้าน
อาทิ ปลาต้มผักกาดดอง จาก CANTON PARADISE, ขนมเบื้องหวานผึ้งหวาน หรือแม่แต่ ‘ทองดีเบอร์เกอร์ ร้านดังTikTok ที่มีจุดเด่นคือเป็นเบอร์เกอร์ราคาประหยัด เพียง 25 บาท ขายได้กว่า 1,000 ชิ้น /วัน ไปจนถึงร้าน ‘อนันต์จะปั่นชาเย็น‘ ที่ขนมาจากย่านเยาวราช ซึ่งเจ้าของร้านเล่าด้วยว่า ทางร้านมีกิมมิค เมื่อซื้อน้ำเป็น ก้อนสีทองเล็กๆ ที่ช่วยเสริมความ เฮงๆ รวย เคยมีลูกค้าได้ไปพกติดตัว แล้วถูกหวยสองงวดติดมาแล้ว
โดยเมื่อเดินไปถึงร้าน ‘เป็นลาวPenlaos’ ได้ลิ้มรสเป็นน้ำพริกมิชลิน MICHELIN 2023 ซึ่ง นางอรมน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวถึงน้ำพริกร้านนี้ด้วยว่า ยังได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT อีกด้วย
“Thai SELECT เป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์ ที่พยายามจะมอบให้กับร้านอาหารไทยที่ได้มาตรฐาน เพราะเรามองว่านักท่องเที่ยว เวลาเขาอยากกินร้านอาหารไทย แล้วเขาเห็น Thai SELECT แล้วพอกลับไปบ้านเขา เราก็ยังมีโปรดักส์นี้ที่จะได้ช่วยกระจายอาหารไทย ให้ต่างชาติรู้จัก” นางอรมนกล่าว
โดย นายเอกวรัญญู โฆษกกทม. ยังกล่าวด้วยว่า อร่อยทุกร้าน บางร้านไม่เคยทาน ต้องช่วยกันโปรโมตอาหารไทย
ไปต่อที่ร้าน ‘หมูย่างเมืองตรัง’ ร้านโกด้วง ที่คัดสรร ลูกหมูอายุ 4 เดือน ความพิเศษคือกรอบมาก เนื้อไม่เหนียว เพราะไม่แก่เกินไป รวมทั้งยังได้ลองลิ้มรสส่วนสามชั้นหมู โดยหมูย่างที่นี่จะมีเฉพาะในตัว จ.ตรัง คนในพื้นที่นิยมทานเป็นอาหารเช้า หรือซื้อเป็นของฝากญาติผู้ใหญ่ รวมถึงมีเป็นแพค สำหรับส่งต่างจังหวัด และไปรษณีย์ด้วย ในราคา 150 บาท/กล่อง
จากนั้นต่อด้วยร้าน ‘ขนมโตเกียว 80eggs’ โดย นายปารเมศ ส.ส.กทม.พรรคประชาชน กล่าวว่า กำลังลดแป้งอยู่ แต่อดไม่ไหวต้องลองสักชิ้น สำหรับจุดเด่นของร้านนี้คือ เป็นขนมที่ปรับสูตรให้เฮลตี้ขึ้นโดยลดความหวานลง แป้งบางกรอบ เมนูที่เป็นไวรัลในติ๊กต็อก คือ ‘โตเกียวที่จริงใจไส้ทะลัก’ หน้าร้านอยู่ที่ทาวน์อินทาวน์
ต่อด้วยเครื่องดื่มดับกระหาย ‘โคโค่มาร์ช’ จากสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทย ราคา 25 ลูก/ขวด เพิ่มความสดชื่นได้เป็นอย่างดี
ไปจนถึงร้าน ‘น้ำเต้าหู้ และปาท่องโก๋ จาก การบินไทย’ ที่ยังนำเสนอโปรดักส์ล่าสุด ได้แก่ ‘ผัดไทยทิพย์สมัย มันกุ้ง สูตรเข้มข้น’ ครบรส เปรี้ยว หวานเค็มเผ็ด ครบรส เป็นผัดไทยแช่แข็ง มันกุ้งจุกๆ รสเข้มเข้นข้น เสิร์ฟบนสายการบินไทย ที่รับรองว่าเข้าไมโครเวฟเพียง 3 นาทีเท่านั้น รสเหมือนทานสดๆ ที่ร้าน โดยเพิ่งเปิดตัวที่งานนี้โดยเฉพาะ 150 บาท
และอีกเมนูที่ห้ามพลาด คือ ‘ผัดไทยปู’ ที่เริ่มเสิร์ฟบนบิสซิเนสคลาส และเฟิร์สคลาส เมื่อ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา
ซี่ง นางอรมน อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา มองเห็นการต่อยอดโปรดักส์นี้ จึงขอแลกนามบัตรเพื่อช่วยกันโปรโมตให้รู้จักอย่างกว้างขวาง
ต่อด้วย ‘ช็อกโกแลต กาลเวลา Kanvela’ ที่เป็นช็อกโกแลตบาร์เข้มขน จากวัตถุดิบในไทย ที่มีแพคเกจสะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ไม่เหมือนใคร ซึ่งนายปารเมศ ส.ส.กทม. บอกด้วยว่า ได้ชิมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 2 เดือนก่อน ตอนบินกลับจากเมืองจีน
ต่อด้วย ‘Oriental Dawn Non-Alcoholic’’เครื่องดื่มสุดกลมกล่อม สไตล์คอกเทลจาก Silpin x การบินไทย ที่นำเสนอคอนเซ็ปต์ Thai Authentic Flavores
ก่อนปิดท้ายด้วยชมกิจกรรมสาธิตเมนูประจำวัน ณ เวทีกลาง ลานสนามหญ้า ซึ่งเป็นกิมมิคพิธีเปิดงาน ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ร่วมชิมเมนู “น้ำพริกชาววังและเครื่องเคียง” (สูตรแม่ครัวหัวป่าก์) ที่รังสรรค์โดย เชฟเบลล์-รศิกาญจน์ รุ่งลักษมีโรจน์ แชมป์ The Restaurant War Thailand ร่วมถ่ายภาพพิธีเปิดงาน
จากนั้น ผู้บริหารและพาร์ทเนอร์ ถ่ายภาพร่วมกัน นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน, นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, นายธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO/ผู้ก่อตั้ง บริษัท กานเวลาช็อกโกแลต จำกัด, รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร รองประธาน ผัดไทยทิพย์สมัย, เชฟเบลล์-รศิกาญจน์ รุ่งลักษมีโรจน์ แชมป์ The Restaurant War Thailand กษมา ศิริกุล ตัวแทนจากบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), นริศรา อารีรัตนมาศ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสื่อสารองค์กร แกร็บ ประเทศไทย, น.ส.พอฤทัย บุณยะจินดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (กต.ตร.) ในเขตกรุงเทพมหานคร, น.ส.กรชุลี เสนะเวส ผู้อำนวยการกองบรรณาธิการเส้นทางเศรษฐีและเทคโนโลยีชาวบ้าน
ตลอดจนผู้สนับสนุนและผู้บริหารเครือมติชน และผู้ประกอบการร้านอาหารที่มาร่วมงาน อาทิ นายสมปรารถนา คล้ายวิเชียร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายดิจิทัลมีเดีย, นายนฤตย์ เสกธีระ บรรณาธิการ กอง บก.มติชน
จากนััน เวลา 17.00 – 18.00 น. ร่วมฟังเสวนา Talk &Taste Stage : ‘Good Taste for a Good Cause เบื้องหลังรสชาติไทย ที่บินไกลทั่วโลก’ โดย นายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, นายธนา คุณารักษ์วงศ์ CEO/ผู้ก่อตั้ง บริษัท กานเวลา ช็อกโกแลต จำกัด, รศ.พญ.ธัญนันท์ ใบสมุทร รองประธาน ผัดไทยทิพย์สมัย ดำเนินรายการโดย คุณกุ้ง-วรรณศิริ ศรีวราธนบูลย์
เวลา 18.30 น. มีการขับขาน ดนตรีสด โดย By Fingy Sticky Picky Band
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด