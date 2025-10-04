รัวยิงดังสนั่น สะพานพระปกเกล้า วัยรุ่นนั่งเล่นใต้สะพาน โดนกระสุนเจ็บ 2 คนร้ายตะโกนลั่น เอาอีกไหม

เอาอีกไหม! มือมืดกระหน่ำยิงกว่า 10 นัดเสียงดังสนั่น วัยรุ่นนั่งเล่นชมวิวใต้สะพานพระปกเกล้า โดนกระสุนบาดเจ็บ 2 ราย
เมื่อเวลา 01.00 น.วันที่ 4 ตุลาคม พ.ต.ท.อรุณฤกษ์ คำวัฒนา สวป.สนพระราชวัง รับแจ้งเหตุวัยรุ่นถูกอาวุธปืนยิงได้รับบาดเจ็บ บริเวณใต้สะพานพระปกเกล้า แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สายตรวจ 191 กำลังฝ่ายสืบสวนและสายตรวจ สน.พระราชวัง
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณใต้สะพาน พบวัยรุ่นชาย 2 ราย อายุประมาณ 20 ปี โดยรายที่ 1 สภาพมีบาดแผลกระสุนปืนเข้าที่น่องขาขวา กระสุนทะลุออก ส่วนรายที่ 2 ถูกกระสุนปืนเข้าหัวเข่าซ้าย กระสุนฝังใน หน่วยกู้ชีพมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จึงนำส่งโรงพยาบาลกลาง และโรงพยาบาลตากสิน จากการตรวจสอบบริเวณที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืนตกเกลื่อนพื้น จึงกั้นแนวพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน(พฐ.)เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบถามนายเติ้ล อายุ 22 ปี ให้การว่า มานั่งเล่นชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมกลุ่มเพื่อนๆประมาณ 7-8 คน ตั้งแต่ช่วงเวลา 22.00 น.ตามปกติทุกวัน กระทั่งเวลาประมาณเที่ยงคืนเศษ ได้มีกลุ่มวัยรุ่น 6-7 คน ขับขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบนสะพาน จากนั้นก็ใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำกว่า 10 นัด กระสุนปืนถูกเพื่อน 2 คน ได้รับบาดเจ็บที่ขาซ้ายและหัวเข่าซ้าย จากนั้นกลุ่มวัยรุ่นที่ก่อเหตุยังตะโกนเสียงดังว่า “เอาอีกไหม” ก่อนจะขับขี่รถจยย.ข้ามสะพานมุ่งหน้าฝั่งธนบุรีหลบหนีไป
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติม และตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป