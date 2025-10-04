ผวา เสาสื่อสารหักเอียง ปูนร่วงเหล็กโผล่ ปากซอยลาดหญ้า 6 วอนจนท.ตรวจสอบ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณปากซอยลาดหญ้า 6 ถนนลาดหญ้า มีเสาสื่อสารหักโค่น โดยที่ฐานของเสามีการกะเทาะของปูนออกมาจากตัวเสา ทำให้มีเหล็กโผล่ออกมา ทั้งยังพบว่าเสาเอียงออกมาจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด
ขณะที่เสาเหล็กด้านข้าง ก็หักเอียงเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ เบื้องต้นได้มีการนำกรวยส้มมาตั้ง พร้อมติดข้อความว่า “ระวังอันตราย” แล้ว โดยประชาชนบริเวณโดยรอบ ขอให้หน่วยงานเข้ามาดูแล หวั่นเสาจะหักโค่นลงมา
