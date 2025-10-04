Food Carnival คึกต่อ! ‘เชฟแมน‘ จ่อโชว์แกะสูตร ‘ผัดไทยหลัง2475‘ – ฟังดนตรีมิวเซียมสยาม

Food Carnival คึกต่อ! เย็นนี้ ‘เชฟแมน‘ จ่อควงตะหลิวโชว์เมนู ‘ผัดไทยหลัง2464‘ – ฟังดนตรีกลางสวนมิวเซียมสยาม
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันที่สอง
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ช่วงสายของวันนี้มีฝนโปรยปรายลงมา ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและฟังเสวนา ต้องพกร่มเดินกันมาอย่างระมัดระวัง โดยบางส่วนได้เริ่มจับจองที่นั่ง เตรียมตัวพร้อมฟังฟังบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์อาหาร หัวข้อ “ราษฎรสร้าง(รส)ชาติ ผศ.ดร.ชาติชาย มุกสง อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
อีกทั้ง ภายในงานได้รวบรวมร้านอาหารร้านเด็ดกว่า 50 ร้าน ให้ประชาชนได้เต็มอิ่มไปกับ ร้านเด็ดโซเชียล ร้านในตำนานที่ไม่เคยออกบูธที่ไหนมาก่อน และร้านที่ได้รับรางวัลการันตี ซึ่งยกทัพกันมาแบบจัดเต็ม
นอกจากนี้ยังมี ‘ทอล์ก’ สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และอาหาร ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ เต็มอิ่มกับเรื่องราวหลากรสชาติ ทั้งแรงบันดาลใจ เทรนด์อาหารสมัยใหม่ เรื่องราวเบื้องหลังประวัติศาสตร์อาหาร พร้อมสาธิตเมนูประจำวันจากเชฟชื่อดัง
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า งานเทศกาลอาหาร ‘อร่อยเอาเรื่อง’ อัดแน่นด้วยกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยเปิดพื้นที่ลานมิวเซียมสยามให้ประชาชนได้เข้าร่วมฟรี ซึ่งกิจกรรมไฮไลต์ที่จัดขึ้นในวันนี้ ได้แก่
เวลา 13.00-15.30 น. ล้อมวงเล่า หัวข้อ “ราษฎรสร้าง(รส)ชาติ” โดย ชาติชาย มุกสง
เวลา 16.00 – 18.30 น. WORKSHOP “เส้นทางเศรษฐี X แถวบ้าน : ตะลุยชิม-เที่ยว-เรื่องเล่า เปิดเสน่ห์ย่านปากคลองตลาด” โดย เส้นทางเศรษฐี X เพจแถวบ้าน
เวลา 16.00-17.00 น. สาธิตเมนูประจําวัน รสชาติที่จับต้องได้ : ผัดไทยในยุคหลัง 2475 จัดจานพร้อมเสิร์ฟเพิ่มมูลค่า โดย เชฟแมน-สราวุธ เนียรวิฑูรย์ (IRON CHEF)
เวลา 17.00-18.00 น. Talks & Taste Stage
“หมึกมันไก่ ไวรัลแล้วไง? จานนี้ไม่ธรรมดา!” โดย คุณหมึก-ฐิตาภัสร์ วีระปฐศักดิ์
เวลา 18.30-20.30 น. ดนตรีสด By Fingy Sticky Picky Band
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด