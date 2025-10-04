กู้ภัย วัย 24 ปี ถูกกระแสน้ำพัดหาย ระหว่างช่วยหารถตกเจ้าพระยา จนท.ระดมค้นหา

กู้ภัย วัย 24 ปี ถูกกระแสน้ำพัดหาย ระหว่างช่วยค้นหารถตกเจ้าพระยา จนท.ระดมค้นหา
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายรุ่งโรจน์ รักษ์เขต อายุ 24 ปี หรือ โจ้ กู้ภัย 825 เจ้าหน้าที่มูลนิธิเจ้าพ่อกวนอู กู้ภัยนครสวรรค์ ได้ร่วมกับทีมกู้ภัย ช่วยเหลือประชาชน ที่ทำรถตกแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ อ.พยุหคีรี จ. นครสวรรค์ พร้อมกับทีม 4 คน โดยระหว่างค้นหา กระแสน้ำด้านล่างแรง และระดับน้ำมีความลึก นายรุ่งโรจน์ ได้พลัดหายไป
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ เหล่ากู้ภัยต่างเร่งค้นหาร่างของนายรุ่งโรจน์ อย่างเต็มกำลัง
ADVERTISMENT