ไม่ไหวจะเคลียร์! กทม.สั่งไล่เช็กกล้อง ล่าตัว ‘โจรลักสายไฟ’ ทำทางเดินลุมพินี ดับทั้งแผง

ไม่ไหวจะเคลียร์! ที่ปรึกษาผู้ว่าฯ สั่งไล่เช็กกล้องวงจรปิด ล่าตัว ‘โจรลักสายไฟ’ ทำทางเดินเชื่อมลุมพินี ไฟดับทั้งวงจร
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พ.ต.อ.พนม เชื้อทอง ผู้กำกับ สน.ทุ่งมหาเมฆ ลงพื้นที่บริเวณซอยสาทร 3 เขตบางรัก หลังเกิดเหตุโจรลักลอบขโมยสายไฟโครงการทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Covered walkway) โดยมี เจ้าหน้าที่สำนักการโยธา เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ทุ่งมหาเมฆ และผู้รับเหมา ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล
กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธา ได้ดำเนินโครงการทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุม (Covered walkway) บริเวณถนนสาทรใต้ ช่วงสถานี MRT ลุมพินี ถึงสกายวอล์กช่องนนทรี เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเลือกสัญจรโดยขนส่งมวลขนและการเดินเท้า สามารถเดินเท้าเชื่อมต่อไปยังระบบขนส่งสาธารณะได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และปัจจุบันโครงการฯ ดังกล่าวดำเนินใกล้เสร็จสิ้น 100%
แต่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาไฟฟ้าบนทางเดินเท้าแบบมีหลังคาคลุมเกิดดับ เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบว่า สายไฟถูกตัด แม้สายไฟจะถูกตัดเป็นช่วงๆ แต่โจรได้ตัดสายไฟที่ตู้ไฟฟ้าด้วย ทำให้ไฟฟ้าดับไปหมดทั้งวงจร โดยปัจจุบันเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังดำเนินการไล่เช็กกล้อง CCTV ไล่ล่าตัวคนร้าย
ในการนี้ นายอดิศร์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ ได้มอบหมายสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ประสานงานกับตำรวจท้องที่ เพื่อช่วยกันไล่เช็กกล้อง CCTV ของ กทม. อีกทาง ขณะเดียวกัน สจส. จะมีการปรับมุมกล้อง CCTV ใหม่ เนื่องจากเดิมกล้อง CCTV ถูกติดตั้งก่อนมีหลังคาคลุม ทำให้มุมมองกล้องไม่ครอบคลุม ทั้งนี้ สำนักการโยธาจะเร่งดำเนินการแก้ไขด้วยการร้อยสายไฟใหม่ พร้อมเสริมการป้องกันสายไฟให้แน่นหนามากขึ้น เพื่อป้องกันการขโมยซ้ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสองสัปดาห์
กรุงเทพมหานครยังคงเดินหน้าแก้ปัญหาการลักขโมยสายไฟฟ้า ซึ่ง นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ยกให้เป็นวาระแห่งเมือง โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบร้านรับซื้อของเก่าในพื้นที่ ซึ่งผู้กระทำความผิดอาจนำสายไฟที่ลักลอบตัดมาขาย และแจ้งผู้ประกอบกิจการรับซื้อของเก่าให้ทราบถึงมาตรการตามกฎหมายและบทกำหนดโทษต่างๆ หากรับซื้อของโจร
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมน่าสงสัย หรือการลักลอบขโมยสายไฟ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านสายด่วน 1555 หรือ Traffy Fondue หรือแจ้งตำรวจ โทร. 191