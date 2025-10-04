ถูกใจจนกลับมาซ้ำ! ‘ขนมครกกรอบ’ เจ้าดังติ๊กต็อก ปลื้มคนมุงตั้งแต่ตั้งเตา ‘อร่อยเอาเรื่อง’

‘ขนมครกกรอบ‘ เจ้าดังติ๊กต็อก ปลื้มคนมุงตั้งแต่ตั้งเตา งัดสูตรเด็ดนครสวรรค์ โดนใจวัยเก๋าจนกลับมาซ้ำ ‘อร่อยเอาเรื่อง’
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันที่สอง
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ช่วงสายของวันนี้มีฝนโปรยปรายลงมา ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและฟังเสวนา กางร่มเดินทางมาด้วยความระมัดระวัง โดยบางส่วนได้เริ่มจับจองที่นั่งอย่างคึกคัก พร้อมฟังฟังบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์อาหาร
ต่อมาเวลา 14.00 น. ร้านค้าตั้งเตาเปิดร้าน เตรียมปรุงอาหารกันอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนทยอยเดินเข้ามาแวะซื้ออาหาร และลิ้มลองเมนูเด็ดกันไม่ขาดสาย โดยภายในงานครั้งนี้ได้รวบรวมร้านอาหารเด็ดกว่า 40 ร้าน ให้ประชาชนได้เต็มอิ่มไปกับ ร้านเด็ดโซเชียล ร้านในตำนานที่ไม่เคยออกบูธที่ไหนมาก่อน และร้านที่ได้รับรางวัลการันตี ซึ่งยกทัพกันมาแบบจัดเต็ม
นอกจากนี้ยังมี ‘ทอล์ก’ สุดพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และอาหาร ที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ เต็มอิ่มกับเรื่องราวหลากรสชาติ ทั้งแรงบันดาลใจ เทรนด์อาหารสมัยใหม่ เรื่องราวเบื้องหลังประวัติศาสตร์อาหาร พร้อมสาธิตเมนูประจำวันจากเชฟชื่อดัง
น.ส.อคิราภ์ บำรุงเวช เจ้าของร้าน ‘ขนมครกกรอบบ้านแม่’ กล่าวว่า สูตรการทำขนมครกนี้เป็นสูตรที่มาจากนครสวรรค์ ซึ่งเราเป็นเจ้าแรกที่เอาเข้ามาขายในกรุงเทพฯ เพราะแม่เป็นคนจังหวัดนครสวรรค์อยู่แล้ว ก็ได้มีโอกาสได้ทานมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
“เราแค่รู้สึกว่า ขนมครกนี้มันจะอยู่แค่ที่นครสวรรค์ตลอดไปเลยเหรอ เราแค่อยากเอาเข้ามาขายในกรุงเทพฯ ให้คนได้รู้จักมากขึ้น ซึ่งความพิเศษของขนมครกร้านเรา คือ แป้งบางกรอบ
จากปกติที่จะเป็นแป้งหนาๆ แบบที่เราเคยกินกันแบบดั้งเดิม ซึ่งเราจะหยอดหน้าด้วยกะทิลงไป พอกินไปแล้วก็จะมีรสชาติเหมือนโบราณเลย โดยกะทิของเรามีรสชาติเค็ม มัน นัว แบบขนมไทยเลย แค่หน้าตาดูเป็นแบบสมัยใหม่” น.ส.อคิราภ์เผย
น.ส.อคิราภ์ กล่าวต่อไปอีกว่า เราจะคิดหน้าขนมครกเป็นสูตรของเราเอง เช่น รสชาไทย โอวัลติน หน้าทองหยอด หรือหน้าพิเศษที่ปรับให้เข้ายุคสมัย เช่น หน้าบานอฟฟี่ ดูไบช็อกโกแลต ซึ่งจะเวียนกันไปตามแต่ละซีซั่น
“เราทำคอนเทนต์ในช่องติ๊กต็อก ซึ่งมีคนรู้จักเราเยอะมากขึ้น ก็จะมีการขายแบบเป็นเซ็ต DIY ส่งแบบเดลิเวอรี่ให้ลูกค้า ได่ไปอุ่นไปเติมไส้กันเองบ้าง แต่ส่วนใหญ่เราก็จะไปออกตามอีเวนท์มากกว่า
จากที่เรามาเปิดหน้าร้านขายเมื่อวานนี้ ก็มีลูกค้าสูงอายุที่เขามาลองซื้อไปทาน แต่เขาอาจจะติดภาพจากขนมครกที่เป็นแบบโบราณ เขาถามว่ามันจะไม่นิ่มเร็วเหรอ แต่พอเขาเอาไปแปปเดียวก็หมดเลย กินแปปเดียวยังไม่ทันได้นิ่มเลย เขาก็กลับมาซื้อซ้ำอีก เขาก็ชอบเพราะมันก็ยังเหมือนกับขนมไทยที่เขาเคยทาน” น.ส.อคิราภ์ เผย
น.ส.อคิราภ์กล่าวอีกว่า จากการออกร้านเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน ก็มียอดขายที่ดีเป็นไปคาด ซึ่งวันนี้เพิ่งเปิดเตา ก็มีลูกค้ารอสั่งหลายออเดอร์แล้ว ส่วนใหญ่ลูกค้ามาสั่งไว้แล้วก็ไปเดินเล่นกัน
“อยากจะชวนคนให้มาเดินเล่นกัน เพราะแม้แต่ตัวเรามาออกร้านขายของ ก็ยังอยากจะไปเดินซื้อชิมหลายร้านเลย แล้วก็อยากให้มาชิมร้านของเราด้วย เพราะนานๆ ทีเราจะเจอกัน เราออกบูธไม่ได้บ่อยมาก ไม่ได้มีสาขามากมาย แต่ไปทีนึงก็จะไปคุมคุณภาพด้วยตัวเอง อาจจะหาทานยากกันนิดหนึ่ง เลยอยากให้ทุกคนมาเจอกัน“ น.ส.อคิราภ์ กล่าวทิ้งท้าย
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด