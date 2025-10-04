มิวเซียมสยาม ฟ้าเปิด! Food Carnival กางเก้าอี้ปิคนิคสุดชิล – วัยเก๋า ลุยหม่ำไม่หวั่นฝน

มิวเซียมสยาม ฟ้าเปิด! Food Carnival กางเก้าอี้ปิคนิค นั่งหม่ำสุดชิล – วัยเก๋าสายเปรี้ยว ไม่หวั่นฝน
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เปิดการจัดงานวันที่สอง
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่า ช่วงสายของวันนี้มีฝนโปรยปรายลงมา ซึ่งทำให้ประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานและฟังเสวนา กางร่มเดินทางมาด้วยความระมัดระวัง โดยบางส่วนได้เริ่มจับจองที่นั่งอย่างคึกคัก พร้อมฟังฟังบรรยายเกร็ดประวัติศาสตร์อาหาร
ต่อมาเวลา 14.00 น. ร้านค้าตั้งเตาเปิดร้านเตรียมอาหารกันอย่างคึกคัก โดยมีประชาชนทยอยเดินเข้ามาแวะซื้ออาหาร และลิ้มลองเมนูเด็ดกันไม่ขาดสาย
เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ท้องฟ้าบริเวณมิวเซียมสยามเปิดโล่งให้แสงแดดส่องลงมา จนสามารถตั้งโต๊ะและปิคนิคในสวนกล้างแจ้งได้ ซึ่งประชาชนก็ได้ร่วมนั่งรับประทานอาหารชมวิว สัมผัสความร่มรื่นของสวนได้ โดยยืนยันจากคณะผู้จัดงานว่า วงดนตรีสด Fingy Sticky Picky Band จะยังคงขึ้นทำการแสดงได้ในค่ำคืนนี้
นางขนิษฐา อดีตครูโรงเรียนเอกชน อายุ 70 กล่าวว่า ตนทราบข่าวการจัดงานจากรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” ที่ออกอากาศทางช่อง 3 ก็เล็งว่าจะตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ต้องจัดการธุระก่อน จึงได้เดินทางจาก จ.นนทบุรี มาร่วมทานอาหารในวันนี้
“วันนี้ไม่หวั่นเรื่องฝนตก เพราะพวกเราเป็นกลุ่มคนสูงอายุ สายลุย เรายังเป็นสายเปรี้ยวอยู่ ก็จะไม่ตั้งเงื่อนไขก่อนออกเดินทาง เพราะมันจะไม่ได้ไป ดังนั้นอยากจะไปเราต้องไปเลย ซึ่งเราก็จะมีกลุ่มผู้สูงอายุสายลุย ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ก็จะมีจำนวนเยอะมาก แต่วันนี้เรามากันแค่เป็นกลุ่มย่อย
เรารู้สึกว่าอาหารคุ้มค่ากับราคา ซึ่งในมุมที่เราชอบเที่ยวก็รู้สึกว่าคุณภาพดี วันนี้ก็ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ รสชาติกลางๆให้เราได้ปรุงรสตามชอบ และก๋วยจั๊บ กินหมดเกลี้ยงเลย ซึ่งคิดว่าช่วงค่ำคนก็น่าจะมาเยอะกันอีก เพราะงานจัดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วย“ นางขนิษฐาเผย
ทั้งนี้ Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง สร้างสรรค์กิจกรรมครบทุกมิติ ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคมนี้ เวลา 12.00-21.00 น. ที่ มิวเซียมสยาม โลเกชั่นสุดคลาสสิก กับบรรยากาศสบาย ๆ เสียงดนตรีเพราะ ๆ และรสชาติที่จะทำให้คุณเชื่อว่า Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” คืออีกหนึ่งเทศกาลอาหารดีที่สุดที่ไม่อยากให้พลาด