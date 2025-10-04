เกิดเหตุ ไฟไหม้ตึกนักศึกษาแพทย์ รพ.ราชวิถี จนท.เร่งควบคุมเพลิง
เวลา 18.50 น. วันที่ 4 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุ เพลิงไหม้ภายในโรงพยาบาล ถนนราชวิถี ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารอเนกประสงค์ 5 ชั้น มีกลุ่มควันจำนวนมาก เบื้องต้นไม่มีผู้ติดค้างภายในอาคาร
เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท ถึงที่เกิดเหตุ เบื้องต้นมีกลุ่มควันจำนวนมากบริเวณชั้นที่ 5 เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าดำเนินการภายในอาคาร ซึ่งเป็นตึกนักศึกษาแพทย์ ไม่มีผู้ป่วย
ขณะนี้ชุดปฏิบัติการภายในอาคารจำนวน 2 ชุด พร้อมชุดจับความร้อน ได้เข้าภายในอาคารเนื่องจากมีกลุ่มควันจำนวนมาก อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการระบายควัน
ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว รายละเอียดอยู่ระหว่างการสอบเพิ่มเติม
