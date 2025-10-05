เปิดคลิปนาทีโซ่หลุด สิงโตของอินฟลูฯออกจากกรง ขย้ำคนเจ็บ 2 ราย (คลิป)

เปิดคลิปนาทีโซ่หลุด สิงโตของอินฟลูฯออกจากกรง ขย้ำคนเจ็บ 2 ราย อธิบดีกรมอุทยานฯ สั่งตรวจยึดสิงโต พร้อมเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก ส่วนเจ้าของมีความผิดทั้งจำทั้งปรับ
จากกรณีที่ “น้องมเหสี” สิงโต ของ นายปริญญา (สงวนนามสกุล) อินฟลูเอนเซอร์ ที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก ได้หลุดมาจากกรงขัง ในพื้นที่หมู่ 8 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี แล้วออกมาทำร้าย ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 11 ปี และ นายศราวุธ อายุ 43 ปี ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 21.40 น. ของคืนวันที่ 4 ต.ค.68 ที่ผ่านมานั้น
ล่าสุด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีกล้องวงจรปิดที่จับภาพตอนสิงโตหลุดจากโซ่ได้ได้ โดยในคลิปกล้องวงจรปิด ช่วงเวลา 21.07 น. วันที่ 4 ต.ค.68 เผยให้เห็นขณะ สิงโต นอนเลียเท้าตัวเองอยู่ในกรง ก่อนที่โซ่จะหลุดออกเองอย่างง่ายดาย ต่อมาสิงโตตัวดังกล่าวได้เดินออกจากกรง และเมื่อเวลา 21.11 น. ก็ได้เดินออกจากรั้วบ้านไปและก่อเหตุกัดชาวบ้านบาดเจ็บดังกล้าว
อย่างไรก็ตาม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช สั่งการให้เข้าตรวจยึดสิงโต และเคลื่อนย้ายไปดูแลที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสัตว์ป่าบึงฉวาก อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
ส่วน นายปริญญา เจ้าของ ที่ปล่อยปะละเลยให้สิงโตที่เลี้ยงเอาไว้ออกมาทำร้ายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มาตรา 15 “ห้ามผู้ใดปล่อยสัตว์ป่าคุ้มครองจากการดูแลของตนให้เป็นอิสระ หรือปล่อยให้หลุดพ้นจากการควบคุมดูแล ผู้กระทำผิดมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ