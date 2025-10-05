ผู้บริหารเครือมติชน เยือนบูธ ‘การบินไทย’ ลิ้มรสผัดไทยทิพย์สมัย คอนเฟิร์ม ‘อร่อยเอาเรื่อง’

ผู้บริหารเครือมติชน-การบินไทย ร่วมมื้อเที่ยง เสิร์ฟเมนูดัง ‘ผัดไทยประตูผี-ปาท่องโก๋ป้าม่วง’ ในงาน ‘Food Carnival’
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00–21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 12.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นอกจากนี้ ภายในงานยังได้ คัดสรร ร้านอาหาร ชื่อดัง กว่า 50 ร้าน มาให้ประชาชนได้ ลิ้มลองอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านเด็ดที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ร้านในตำนานที่ ไม่เคยเผยโฉมนอกสถานที่ หรือร้านที่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ พร้อมใจกันมาจัดเต็ม ในงานเดียว
ในการนี้ ที่บูธ ‘การบินไทย’ นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), น.ส.ปานบัว บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) นายปราปต์ บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บมจ.มติชน รับประทานอาหารร่วมกับนายกิตติพงษ์ สารสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายการพาณิชย์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน), นายปิยะ บุญนำกิจสวัสดิ์ CEO บริษัท ซิลพิน เอเชีย จำกัด, ดร.ศีขรเชษฐ์ ใบสมุทร ทายาทรุ่นที่ 3 ของร้านทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี และประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือทิพย์สมัยกรุ๊ป
พร้อมด้วยกลุ่มนักวิชาการ นักคิด นักเขียน อาทิ นายนริศ จรัสจรรยาวงศ์ นักวิชาการอิสระ , ผศ.ดร.ศรัญญู เทพสงเคราะห์ , ผศ.ดร. ณัฐพล ใจจริง, นายสมชาย แซ่จิว นักเขียนและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ และนางสาวพิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศมื้อเที่ยงสุดพิเศษภายในบูธการบินไทย อาทิ ผัดไทยปู-เป๋าฮื้อ จากร้าน ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี พร้อมด้วยของหวานสดชื่นอย่างไอศกรีมจากทิพย์สมัย นอกจากนี้ ยังมีเครื่องดื่มซิกเนเจอร์จากซิลพิน เช่น Rose of the Royal voyage (RRV) และ Oriental Dawn รวมถึงเมนูยอดฮิตอย่าง ปาท่องโก๋ จากครัวการบินไทย โดยผู้บริหารได้ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างชื่นมื่น
ทั้งนี้ เทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” จัดโดย เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุน และพาร์ตเนอร์มากมาย เชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้าย