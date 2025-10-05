สุขเต็มอิ่ม! มหาชนไทย-เทศ ปูเสื่อฟังเพลงสุดฟิน ปิดฉากงาน ‘อร่อยเอาเรื่อง’
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่มิวเซียมสยาม เขตพระนคร กรุงเทพฯ เส้นทางเศรษฐีออนไลน์และสื่อเครือมติชน ร่วมจัดงาน ”Food Carnival อร่อยเอาเรื่อง“ เทศกาลอาหารที่ดีที่สุด ชวนมาเปิดประสบการณ์ความอร่อย ทั้งกิน ฟัง เรียนรู้ และสร้างแรงบันดาลใจ ระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00-21.00 น. ซึ่งวันนี้เป็นการจัดงานวันสุดท้าย
เวลา 16.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศในงานเป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศ เข้ามาจับจ่ายซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และของฝากกันอย่างเนืองแน่น นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้คนจำนวนมากเริ่ม จับจองพื้นที่ เพื่อเตรียมเข้าร่วมฟัง ‘ล้อมวงเล่า’ และกิจกรรม Workshop ซึ่งเป็นไฮไลต์ในช่วงบ่ายของงาน
นอกจากความหลากหลายที่เพิ่มขึ้น ภายในงานยังได้ คัดสรร ร้านอาหาร ชื่อดัง กว่า 50 ร้าน มาให้ประชาชนได้ ลิ้มลองอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น ร้านเด็ดที่กำลังเป็นกระแสบนโซเชียล ร้านในตำนานที่ ไม่เคยเผยโฉมนอกสถานที่ หรือร้านที่ ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ พร้อมใจกันมาจัดเต็ม ในงานเดียว
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตั้งแต่เวลา 18.00 น. ลานสนามหญ้าของงานกลายเป็นพื้นที่นั่งชิลของนักชิมและนักฟังเพลง นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ จำนวนมากต่างมาจับจองที่นั่งปูเสื่ออย่างคึกคัก
พร้อมรับฟังดนตรีสดสุดชิลจากวง By Fingy Sticky Picky Band จนถึง 20.30 น. ฟังเสียงเพลงไพเราะหลากหลายสไตล์ ทั้งป๊อป สากล และเพลงไทยที่พาคนทั้งงานร้องตาม สลับกับเสียงหัวเราะและบทสนทนา ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุข
นอกจากนี้ ยังสามารถนำอาหารจากร้านเด็ดมารับประทานได้เพื่อเพิ่มอรรถรส
และทั้งหมดนี้ คือความสนุกครบรสของเทศกาลอาหาร Food Carnival “อร่อยเอาเรื่อง” ที่เส้นทางเศรษฐี และสื่อเครือมติชน ร่วมกับผู้สนับสนุนใจดี และพาร์ตเนอร์มากมาย จัดขึ้นด้วยความตั้งใจ เพื่อเชิญชวนทุกคนมาร่วมสัมผัสประสบการณ์กินดื่มตลอด 3 วันเต็ม ณ มิวเซียมสยาม ตั้งแต่ 12.00-21.00 น. โดยวันนี้เป็นวันสุดท้าย