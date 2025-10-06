สทนช. แจง คอภ.ปรับระบายน้ำเพิ่ม ชี้ เขื่อนยังรับได้ ยัน ไม่หนักเท่าปี54

เลขาฯ สทนช. แจง คอภ.ปรับระบายน้ำเพิ่ม ยัน น้ำปีนี้ ไม่เท่า54 เผย เขื่อนยังรับได้ ยัน เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 12.35 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้ ว่า ในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ที่ผ่านมา ปริมาณน้ำฝนตกมากกว่าปกติ ทำให้น้ำไหลเข้าเขื่อนสิริกิติ์มากกว่าเดิม จึงได้คุยกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง ทั้ง กรมชลประทาน กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ทราบว่าอาจต้องปรับการระบายน้ำ 2 เขื่อนหลัก คือเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนภูมิพล จากเดิมที่ให้ปล่อยน้ำจาก 2 เขื่อนรวมกันไม่เกิน 30ล้านลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อปริมาณน้ำมากกว่าปกติ จึงต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำทั้ง 2 เขื่อน เพิ่มประมาณ 40 -50 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) โดยดูตามสถานการณ์ และจะดูช่วงวันที่6-8 ต.ค.นี้ ว่าสถานการณ์ฝนจะเป็นอย่างไร เช่น อาจจะปรับการระบายน้ำที่เขื่อนสิริกิติ์เพิ่มขึ้น และคงที่เขื่อนภูมิพลไว้ หรืออาจต้องปรับเพิ่มทั้ง2เขื่อนต้องบริหารจัดการต่อไป เพื่อให้น้ำที่จะลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยา ระบายได้ไม่เกิน 2,500-2,700 ล้านลบ.เมตร และระดับน้ำไม่เกิน1 7เมตร เมื่อพ้นช่วงเวลานี้ จึงจะมาหารือกันอีกครั้ง เนื่องจากค่าพยากรณ์ปริมาณน้ำฝนในขณะนี้ยังไม่แน่นอน ต้องติดตามต่อเนื่อง ทั้งนี้ตัวเลขปริมาณน้ำของปีนี้ต่ำกว่าปี 2554 และช่องว่างการรับน้ำของเขื่อนที่จะเก็บน้ำได้ ยังมากกว่าปี 2554
“อาจไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดเหมือนตอนปี 2554 ส่วนในพื้นที่กทม.อาจมีปริมาณน้ำท่วมในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำบ้าง โดยกทม.และปภ.ต้องเตรียมตัวให้พร้อมต่อไป” นายดนุชา กล่าว