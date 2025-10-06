ชาวชลบุรี ร้อง บก.ปปป. สอบนักการเมืองท้องถิ่น รังวัดที่ดิน รุกที่สาธารณะ

ชาวบ้านหนองใหญ่ ร้อง บก.ปปป. ตรวจสอบนักการเมือง-ข้าราชการ รังวัดที่ดินรุกที่สาธารณะ
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 ตุลาคม ที่ ศูนย์รับแจ้งความ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) ชมรมคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ พาตัวเเทนชาวบ้าน อ.หนองใหญ่ จ. ชลบุรี เข้ายื่นเรื่องร้องทุกข์ต่อ พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รอง ผบช.ก.) และพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบของ นักการเมืองท้องถิ่น และ ข้าราชการประจำ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรังวัดที่ดิน ซึ่งถูกกล่าวหาว่า รุกล้ำและเข้ายึดถือครอบครองที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่พลเมืองใช้ร่วมกัน
นางสาวขวัญชนก (สงวนนามสกุล) กล่าวว่า เดิมที่ที่ดินดังกล่าวเป็นของพ่อของตน ซึ่งได้มีการขายที่ส่วนหนึ่ง 12 ไร่ ที่ติดกับคลองให้กับเจ้าของที่ในปัจจุบันซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่น หลังจากนั้นก็มีการรางวัดมาตลอด พอปี พ.ศ.2558 ตนมาทราบว่า ในช่วงปี พ.ศ.2502 มีการล้ำเข้าไปในเขตคลอง เพิ่มขี้นอีก 4 ไร่กว่า เลยมีการร้องเรียนไปตามที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย และ สำนักงานที่ดิน โดยหน่วยงานที่ไปร้องทั้งหมดก็ส่งเรื่องมาที่สำนักงานที่ดิน จ.ชลบุรี และได้เเจ้งว่าที่มีการวัดที่ดินในปี 2509 ครั้งนั้น วัดไปไม่ถึงเเนวคลองเลย เจ้าของที่คนดังกล่าวก็รับทราบแล้วแล้วเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เเบบนี้ขึ้น
นางสาวขวัญชนก กล่าวว่า ส่วนตัวกังวลว่าหากเกิดฝนตกมากๆก็จะทำให้ น้ำท่วมเข้ามาในฝั่งที่ของตน และชาวบ้านโดยรอบและเกิดความเสียหายได้
ด้าน เพ็ชรฉัฏรชนก จันทร์เพ็ญ ประธานชมรมฯ กล่าวว่า เรื่องที่เกิดขึ้นนั้น ทางชาวบ้านที่ร้องเรียนได้ส่งเรื่องให้ชมรมฯ ได้ตรวจสอบจนพบข้อพิรุธคือ มันมีการงอกพื้นเพิ่มขึ้นมา ซึ่งอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจสอบข้อมูลที่ดินตรงนี้ เป็นของหน่วยงานใดจึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นเลยต้องมีการตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง