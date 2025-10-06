อัยการธนกฤตชี้ข้อต้องระวัง หากรฟม.จะเอาเงินภาษีปชช.ไปจ่ายค่าเสียหายถนนยุบหน้ารพ.วชิระ

อัยการธนกฤต ชี้ข้อต้องระวัง หาก รฟม. จะเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายค่าเสียหายถนนยุบ หน้า รพ.วชิระพยาบาล เหตุเพราะสัญญาระบุหากเป็นความผิดผู้รับเหมา ผู้รับเหมาต้องรับผิดจ่ายแทนรฟม. และต้องทำให้ รฟม.พ้นความรับผิด
ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษผู้บรรยายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความ และกฎหมายพยานหลักฐาน ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยรามคำแหง,สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้โพสต์เฟซบ๊กว่า
ข้อควรต้องระวังหาก รฟม. จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่าเสียหายกรณีถนนยุบตัวหน้า รพ.วชิระพยาบาล
ตามที่ผู้บริหารของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ให้สัมภาษณ์ตามสื่อต่าง ๆ ว่า รฟม. จะเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกับกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-พีแอล ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และบริษัทชิโน-ไทยเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ในการจ่ายค่าเสียหายกรณีถนนยุบตัวให้กับหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหาย ขอตั้งข้อสังเกตที่ รฟม.ควรนำมาพิจารณาให้ได้ความชัดเจนก่อนการจ่ายค่าเสียหายดังกล่าว ซึ่งเป็นการนำเงินภาษีของประชาชนและเงินของรัฐไปใช้จ่ายในการชดใช้ค่าเสียหาย จึงควรกระทำด้วยความรอบคอบ ดังนี้
ภาครัฐได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วหรือยัง ว่าเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใด เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฝ่ายผู้รับจ้าง หรือเกิดขึ้นจากสาเหตุใด เพราะหากตั้งสมมติฐานโดยพิจารณาจากสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ แล้ว หากความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง บริวารของผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงของผู้รับจ้างแล้ว ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น แทน รฟม. และจะต้องดำเนินการให้ รฟม. ตลอดจนลูกจ้าง และพนักงานของ รฟม. พ้นจากบรรดาความรับผิด และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
ดังนั้น หากผลการตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น ข้อเท็จจริงปรากฏชัดเจนว่า ความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นเพราะความผิดของฝ่ายผู้รับจ้าง รฟม. จึงไม่มีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแต่อย่างใด แต่เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องเข้ามารับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นแทน รฟม. และผู้รับจ้างมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้ รฟม. พ้นจากความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วย
นอกจากนี้ ตามสัญญาจ้างก่อสร้างของภาครัฐปกติแล้วจะกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องทำการประกันภัยครอบคลุมความเสี่ยงภัยทุกชนิด และความรับผิดต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้างตามวงเงินที่กำหนดไว้ในสัญญา หากมีความเสียหายเกิดขึ้นจากการทำงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง ก็จะมีบริษัทผู้รับประกันภัยเข้ามารับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ส.ธุรกิจกลางคืน ร้อง ส.ว. ทบทวน พรบ.แอลกอฮอล์ หวั่นกระทบเก้าอี้ชายหาด ปมห้ามขายหากไม่มีใบอนุญาต
- ทนายอั๋น จ่อฟ้อง แสวง บุญมี ออกระเบียบมิชอบ โอนงบ ศส.ปชต. ขัดกม.จัดซื้อจัดจ้าง
- ‘สุรศักดิ์’ มอบนโยบาย อว. ย้ำโปร่งใส ปราบโกง–งดรับของที่ระลึก ชูพลังงานสะอาดตามนโยบายนายกฯ
- คดีวอเตอร์ฟร้อนท์ จ่อถึงบทสรุป เมืองพัทยารอกรมที่ดินชี้ชะตา เพิกถอนโฉนดหรือไม่