เร่งรื้อโครงสร้าง สน.สามเสน เตรียมส่งจนท.เข้าตึก เก็บ โต๊ะ-แอร์ ลดความเสียหาย ดินทรุดอีก 50 ซม.
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการรื้ออาคาร สน.สามเสน เจ้าหน้าที่เร่งรื้อถอนอาคารทางฝั่งขวา ที่เป็นจุดเฝ้าระวัง เนื่องจากเป็นจุดที่เสาเข็มได้รับความเสียหายขณะที่ถนนทรุด ซึ่งขั้นตอนการเข้าไปรื้ออาคาร จะส่งเจ้าหน้าที่ชำนาญจะเข้าไปในตัวตึกเพื่อรื้อสิ่งของที่สามารถยกออกได้ และนำออกจากตัวอาคารได้ก่อน เช่น โต๊ะ เครื่องปรับอากาศ เพื่อลดความเสียหาย
โดยแผนการรื้ออาคารวันนี้ เจ้าหน้าที่จะรื้อโครงหลังคาของอาคาร จะใช้เครนยกกระเช้านำเจ้าหน้าที่ขึ้นไปเพื่อรื้อโครงหลังคาลงมา ตอนนี้เหลืออีก 4 โครง จากที่เมื่อคืนเอาออกไปได้ 1 โครง จากนั้นจะใช้หุ่นยนต์เครื่องตัดเข้าไปตัดโครงเหล็กด้านบน ซึ่งแผนดังกล่าวต้องคำนึงความปลอดภัยเป็นหลัก และต้องระวังการทรุดตัวของดินด้านล่าง ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีการทรุดตัวลงไปกว่า 20-50 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง
ส่วนการถมทรายเพื่อเร่งการคืนพื้นผิวจราจรนั้น ที่ผ่านมาเทลงไปประมาณ 4,500 คิว แต่วันนี้จะยังไม่มีการถมเพิ่ม แต่จะเป็นการเจาะเพื่อตรวจวัดคุณภาพว่า มีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดกับปฏิบัติการที่ผ่านมา การทำงานจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทั้งสองส่วน โดยเฉพาะฝั่งอาคารสน.สามเสน เนื่องจากด้านล่างสน. ไม่มีดินไว้รองรับน้ำหนัก จะต้องทำด้วยความระมัดระวัง ส่วนฝั่งเททรายคืนพื้นผิวจราจร ก็ต้องทำงานอย่างระมัดระวังไม่ให้เกิดแรงสะเทือนไปยังตัวอาคารสน. จึงทำให้การปฏิบัติงานในแต่ละวันอาจจะล่าช้าไปบ้าง
ในส่วนของโรงพยาบาลวชิรพยาบาลวันนี้ จะมียอดผู้ป่วยที่นัดเข้ามา ประมาณ 3,600 คน ซึ่งทางโรงพยาบาลมีการจัดการจราจรทั้งจุดรับส่งและประสานรถแท็กซี่ในการรับส่งผู้ป่วย ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวถือว่าอยู่ในปริมาณที่จัดการได้ไม่เท่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่มียอดผู้ป่วยนัดแพทย์เข้ามากว่า 5,000 คน