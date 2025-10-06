บุกรวบ หลานอดีตนักการเมืองท้องถิ่น เมืองคอน ทั้งเสพทั้งค้ายา เจอของกลางอื้อ
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม มีรายงานข่าวว่า นายสัณฑธรรม ดีอนันต์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 5 สำนักปราบปรามยาเสพติด พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษ บุกเข้าจับกุม นายณัฐพงศ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 34 ปี ชาวอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากการตรวจค้นบ้านพักในหมู่ 6 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง พบของกลางจำนวนมาก ได้แก่ ยาเคตามีน 6 ถุง น้ำหนักรวม 3.6 กรัม ยาบ้า 480 เม็ด อาวุธปืนดัดแปลงกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .380 พร้อมกระสุน 1 กระบอก ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ได้ขยายผลตรวจค้นรถเก๋งฮอนด้าสีเทา ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้าน พบยาบ้าเพิ่มเติมอีก 1,818 เม็ด รวมยาบ้าทั้งสิ้นเกือบ 2,300 เม็ด
สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ ป.ป.ส.ส่วนปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด 5 ได้รับแจ้งทางสายด่วน 1386 ว่า นายณัฐพงศ์ ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานเมียอดีตปลัดเทศบาลแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมเสพและจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ จึงได้วางแผนติดตามจนมีหลักฐานแน่ชัด เมื่อจับกุมตัวได้ เจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปตรวจปัสสาวะ พบผลเป็นสีม่วง
นายณัฐพงศ์ให้การรับสารภาพว่า “เสพเองและจำหน่ายด้วย”
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ และพระราชบัญญัติอาวุธปืน ก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.ทุ่งสง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
