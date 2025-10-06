ทภ.1 ระดมสรรพกำลัง ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ภาคกลาง

ทภ.1 ระดมสรรพกำลังร่วมกับทุกภาคส่วน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ภาคกลาง
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่กองทัพภาคที่ 1 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 ระดมสรรพกำลัง ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่วนราชการและประชาชนจิตอาสา เร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อน “แมตโม” ในส่วนของภาคกลางมีหลายพื้นที่ประสบอุทกภัย จากปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว กรมชลประทานจึงได้เพิ่มการระบายน้ำจาก เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท และ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับมวลน้ำจากตอนบน ซึ่งส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำตามแนวลุ่มน้ำเจ้าพระยา
โดยเฉพาะ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง กองทัพภาคที่ 1 จัดกำลังพลและจิตอาสาพระราชทานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ เข้าช่วยเหลือประชาชนในเขต อ.ผักไห่ อ.บางบาล และ อ.บางไทร โดยได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ สนับสนุนเรือท้องแบนกว่า 200 ลำ รถบรรทุกช่วยขนย้ายผู้ประสบภัย และตั้งเต็นท์พักพิงชั่วคราว เตรียมมอบข้าวสาร 2,500 กระสอบ เแจกจ่ายถุงยังชีพและอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกว่า 40,000 ครัวเรือน
นอกจากนี้ยังมีหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ อาทิ จ.สุพรรณบุรี สนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำกว่า 40 เครื่องในพื้นที่ อ.สองพี่น้อง บางปลาม้า และเมืองสุพรรณบุรี รวมทั้งจัดเรือกู้ภัยและแนวกระสอบทรายกว่า 100,000 ใบ เพื่อเสริมแนวป้องกันน้ำ, จ.อ่างทอง จัดกำลังจิตอาสาร่วมกรอกกระสอบทรายและวางแนวบิ๊กแบ็กป้องกันน้ำล้นจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่ชุมชนในพื้นที่ ต.โผงเผง และ ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ, จ.สิงห์บุรี ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล และช่วยเคลื่อนย้ายประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม อ.อินทร์บุรี และ อ.พรหมบุรี
ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 1 ยังคงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมกำลังพล เรือ เครื่องสูบน้ำ และยุทโธปกรณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากมีเหตุฉุกเฉินเพิ่มเติม“กองทัพภาคที่ 1 จะอยู่เคียงข้างประชาชนทุกพื้นที่ เพื่อให้ทุกครอบครัวผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย”