ด่วน ไฟไหม้ ร้านดัง ย่าน RCA เพลิงโหมแรง ควันลอยสูง เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง
เมื่อเวลา 17.11 น. วันที่ 6 ตุลาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กำลังไปสถานที่เกิดเหตุ
ต่อมาเวลา 17.17 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้าง
ต่อมาเวลา 17.38 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด
