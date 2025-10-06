อาชญากรรม-กระบวนการยุติธรรม

ด่วน ไฟไหม้ ร้านดัง ย่าน RCA เพลิงโหมแรง ควันลอยสูง เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง

ด่วน ไฟไหม้ ร้านดัง ย่าน RCA เพลิงโหมแรง ควันลอยสูง เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมเพลิง

เมื่อเวลา 17.11 น. วันที่ 6 ตุลาคม ศูนย์วิทยุพระราม 199 ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ กำลังไปสถานที่เกิดเหตุ

ต่อมาเวลา 17.17 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ ถึงที่เกิดเหตุ ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคารชั้นเดียว เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างใช้น้ำทำการดับ เบื้องต้นในที่เกิดเหตุไม่มีผู้ติดค้าง

ต่อมาเวลา 17.38 น. เหตุเพลิงไหม้ภายในร้าน ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ทั้งหมด

ADVERTISMENT

ข่าวที่เกี่ยวข้อง