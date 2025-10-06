พล.ต.ต.ชรินทร์ ปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นป้องเหตุ 2 สะพาน ‘พุทธฯ-พระปกเกล้า’

พล.ต.ต.ชรินทร์ โกพัฒน์ตา รอง ผบช.น. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.ธรา เเปงเครื่อง รองผบก.น.6 พ.ต.อ.ธรรมนูญ บุญเรือง รองผบก.น.8 และพ.ต.อ ภาวัต วรรธสุภัทร ผกก.สน.พระราชวัง พร้อมชุดปฏิบัติการ MPB BasicSwat บก.น.6 และ บก.น.8 และตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม สน.พระราชวัง , สน.ปากคลองสาน , สน.บางยี่เรือ , สน.บุปผาราม , สน.สมเด็จเจ้าพระยา และเจ้าหน้าเทศกิจ รวมทั้ง อาสาสมัครตำรวจ ร่วมปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้น เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรม บริเวณ เชิงสะพานพระปกเกล้า และ เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า เขตพระนคร – คลองสาน กทม. ภายหลังเกิดเหตุวัยรุ่นยิงกันที่สะพานพระปกเกล้า โดยยิงใส่วัยรุ่นที่นั่งเล่นชมวิวน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับบาดเจ็บ 2 คน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม
พล.ต.ต.ชรินทร์ ได้กำชับการแก้ไขปัญหาวัยรุ่นทะเลาะวิวาททำร้ายกัน และการป้องกันการมั่วสุมบริเวณสะพานพุทธยอดฟ้า และสะพานพระปกเกล้า
