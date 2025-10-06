เปิดสาเหตุ ไฟไหม้ รูท 66 ร้านดัง RCA เขตห้วยขวาง ประกาศเขตอันตราย ปิดตรวจสอบ
เมื่อเวลา 17.17 น. วันที่ 6 ตุลาคม พ.ต.ท.พงษ์จินดา วิริยะประกอบ สว.(สอบสวน) สน.มักกะสัน รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในร้านรูท 66 ภายในอาร์ซีเอ ซอยศูนย์วิจัย-พระราม 9 ถนนพระราม 9 แขวงกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.อุรัมพร ขุนเดชสัมฤทธิ์ ผกก.สน.มักกะสัน เจ้าหน้าที่สายตรวจ ฝ่ายสืบสวน รถดับเพลิงจำนวน 6 คันและอาสาฯ มูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นอาคาร 2 ชั้นปลูกติดกันหลายคูหา เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็ว เพราะจุดเกิดเหตุเป็นโกดังที่ใช้เก็บโต๊ะ เก้าอี้ ถังน้ำใช้สำหรับเล่นน้ำสงกรานต์ สีและของตกแต่งร้านของร้านรูท 66 ผู้คนในละแวกนั้นต่างแตกตื่นวิ่งหนีตายกันอลหม่าน เจ้าหน้าที่ทำการตัดไฟ ก่อนใช้น้ำระดมฉีดใช้เวลา 30 นาที เพลิงจึงสงบ ตรวจพบเพลิงลุกไหม้ไปทั้งหมด 6 คูหา ยังไม่ลุกลามถึงห้องเก็บสุราและตัวผับ
ด้าน พ.ต.อ.อุรัมพร กล่าวว่า จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนเกิดเหตุมีคนเห็นกลุ่มควันออกมาจากโกดังเก็บโต๊ะ เก้าอี้ ของตกแต่งร้าน ของร้านรูท 66 ขณะนั้นยังไม่มีพนักงานเข้าทำงาน เพลิงลุกลามอย่างรวดเร็วเพราะวัสดุส่วนมากทำจากไม้และพลาสติก ซึ่งเพลิงไม่ได้ลุกลามไปยังตัวผับ เพราะมีระยะห่าง ทำให้เพลิงไม่สามารถลุกลามไปได้
พ.ต.อ.อุรัมพร กล่าวต่อว่า ขณะนี้ทราบว่ามีผู้บาดเจ็บเพียงคนเดียวที่วิ่งหนีแล้วหกล้มมีบาดแผลที่เข่า ส่วนสาเหตุต้องรอให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบ เพื่อหาสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้ต่อไป
ต่อมาเมื่อเวลา 19.00 น. นายสุริยชัย รวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในช่วงแรกพนักงานของร้านพบกลุ่มควันและเปลวไฟ จึงรีบใช้ถังดับเพลิงพยายามควบคุม แต่ไม่สามารถสกัดกั้นได้ทัน เนื่องจากภายในมีวัสดุที่ติดไฟง่ายจำนวนมาก เช่น โฟมเก็บเสียง ผนังตกแต่ง และวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ต้องใช้ กล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Camera) เพื่อตรวจหาจุดที่ยังมีความร้อนสะสม พร้อมฉีดน้ำหล่อเลี้ยงบริเวณด้านหลังเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำ
ด้าน นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ระบุว่า จุดที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่เก็บของของร้าน ไม่ใช่ส่วนที่เปิดให้บริการลูกค้า จึงไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานหลักของสถานบันเทิง เบื้องต้นได้ประสานกับ สน.มักกะสัน เพื่อประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตอันตราย ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปโดยเด็ดขาด พร้อมให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์
เบื้องต้นตรวจสอบพบว่า ตัวอาคารสถานบันเทิงและตัวอาคารที่เกิดเหตุเป็นคนละโครงสร้างกัน โดยตัวอาคารสถานบันเทิงไม่ได้รับผลกระทบและยังคงอยู่ในสภาพปกติ สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติในทางเทคนิค อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทางเขตยังไม่อนุญาตให้เปิดดำเนินการ เนื่องจากต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก และจะต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน
ทั้งนี้ ในวันพรุ่งนี้ (ยังไม่ทราบเวลาแน่ชัด) จะมีการประชุมร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักโยธา สถานีตำรวจ หน่วยงานเขต และกรุงเทพมหานคร เพื่อเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุอีกครั้ง พร้อมกำหนดมาตรการและแนวทางดำเนินการต่อไป รวมถึงสรุปสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ
นายสุริยชัย กล่าวอีกว่า ต้นเพลิงอยู่บริเวณช่วงห้องตรงกลาง ขณะที่มีคลิปจากพลเมืองดีส่งเข้าไปแจ้งเหตุในกลุ่มศูนย์วิทยุพระราม 199 จะเห็นมีพนักงานพยายามใช้ถังดับเพลิงไปฉีดแต่เข้าไม่ถึงต้นเพลิง ยังโชคดีที่เหตุเกิดช่วงกลางวันถ้าเป็นกลางคืนจะมีผู้มาใช้บริการเยอะ และเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมเพลิงได้รวดเร็วจนเพลิงสงบ ขณะนี้ปัญหาอยู่ที่การดับถ่านมีปัญหาเรื่องความร้อนไปถึงอาคารด้านข้าง และใช้กล้องจับความร้อนและใช้น้ำฉีดฝ้าป้องกันไฟคุขึ้นมาอีก ส่วนวัสดุด้านในส่วนใหญ่เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในสถานประกอบการ รวมถึงตัวผนังกันเสียง ซึ่งมีส่วนเป็นก๊าซพิษ ทำให้ในช่วงแรกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังเข้าลำบากหายใจไม่ได้มีควันดำลอยออกมา และต่อมาเข้าถึงต้นเพลิงได้ทำให้ดับได้เร็ว
“ส่วนสาเหตุเบื้องต้นทราบว่ามีไฟฟ้าช็อตที่ตู้ไฟฟ้า ซึ่งต้องให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบตัวสายไฟว่าช็อตจริงหรือไม่”
สำหรับร้าน Route 66 Bangkok ถือเป็นผับชื่อดังระดับตำนานของย่าน RCA เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี 2539 เป็นที่รู้จักทั้งในหมู่นักเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ด้วยเอกลักษณ์ด้านดนตรีและบรรยากาศสนุกสนาน จนกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์กของสถานบันเทิงในกรุงเทพฯ