พบศพ สารวัตรหนุ่ม เสียชีวิตพร้อมภรรยา คาบ้านพัก ปืนพกวางข้างกาย เปิดชนวนเหตุเศร้า

พบศพ พ.ต.ต. เสียชีวิตพร้อมภรรยา คาบ้านพัก เผย เพิ่งส่งญาติกลับไปก่อนเหตุสลด
เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 6 ตุลาคม ร.ต.ท.วัชรพล สุคลธวิท รอง สว.(สอบสวน) สภ.บางกรวย จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งมีเหตุผู้ถูกยิงเสียชีวิต 2 ราย เหตุเกิดที่บ้านในหมู่บ้านดัง ถนนเลียบทางรถไฟ ต.บางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี จึงรุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.กิตติศักดิ์ พงศ์ธนารักษ์ ผกก.สภ.บางกรวย พ.ต.ท.ธวัชชัย จงยิ่งเจริญ รอง ผกก.ป.เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และแพทย์เวรจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านทาวน์โฮม 3 ชั้น ที่โซฟาชั้นล่าง พบศพชายหญิงสภาพนั่งเสียชีวิตอยู่บนโซฟา ทราบชื่อ พ.ต.ต.วงศธร อายุ 32 ปี พนักงานสอบสวน ยศ สว.(สอบสวน) สน.ตลาดพลู ถูกยิงที่ขมับขวา 1 นัด กระสุนทะลุกกหูซ้าย ที่มือขวายังกำปืนพกแบบแมกกาซีนขนาด 9 มม.วางอยู่บนหน้าอก ส่วนฝ่ายหญิงเป็นภรรยาทราบชื่อ น.ส.รัตน์ อายุ 30 ปี ถูกยิงที่ขมับซ้ายทะลุขมับขวา กระสุนทะลุกระจกมาที่เสาไฟฟ้าหน้าบ้าน
สอบสวนทราบว่า พ.ต.ต.วงศธร ผู้ตาย กับ ภรรยา มาเช่าบ้านที่เกิดเหตุได้ประมาณ 2 ปี โดยฝ่ายหญิงนำยาย และหลานอีก 2 คนมาอยู่ด้วย ระหว่างที่ทั้งสองคนอยู่ด้วยกันฝ่ายชายจับได้ว่าภรรยานอกใจ พ.ต.ต.วงศธร ได้ทำเรื่องฟ้องชู้และฟ้องหย่าฝ่ายภรรยา ซึ่งฝ่ายภรรยาจึงได้ส่งยายกับหลานกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัด เพราะเกรงว่าจะมีอันตรายก่อนเกิดเหตุสลดไม่นาน
จากนั้นจึงมอบศพให้เจ้าที่มูลนิธินำศพส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อชันสูตรพลิกศพต่อไปและประสานญาติของผู้ตายทั้งสองรายให้ทราบ โดยญาติฝ่ายหญิงได้บอกว่าทำใจแล้ว เพราะทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำเรื่องหึงหวง
