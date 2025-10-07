3 โจ๋ขี่จยย.ซ้อน 3 บิดหนีอริถือมีดไล่ฟัน ตัดหน้ารถกู้ภัยระหว่างออกช่วยคน โดนชนดับ 1 เจ็บ 2

3 วัยรุ่นขี่ จยย.บิดหนี อริถือมีดตามไล่ฟัน ตัดหน้ากะทันหัน รถกู้ภัยพุ่งชนร่างกระเด็น เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 2 กลางซอยรัชดา 36
เมื่อเวลา 05.00 น. วันที่ 7 ตุลาคม ร.ต.อ.จักรกฤช สุวรรณวงศ์ รองสารวัตร (สอบสวน) สน.พหลโยธิน รับแจ้งเหตุรถพยาบาลกู้ภัยพุ่งชนรถจักรยานยนต์ ภายในซอยรัชดาภิเษก 36 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุบริเวณปากซอยรัชดา 36 แยก 19-9 เป็นถนน 2 เลน พบรถพยาบาลกู้ภัย ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพกระจกหน้ารถแตกร้าว ไฟหน้าขวาแตก และหน้ารถขวาพังยุบเสียหาย บริเวณพื้นถนนมีรอยยางล้อรถเบรกเป็นทางยาวกว่า 10 เมตร
ห่างออกไปพบคู่กรณีเป็นรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อยามาฮ่า แกรนฟีลาโน่ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพมีรอยชนท้ายพังเสียหาย ที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อนายเทน (นามสมมุติ) อายุ 13 ปี นักเรียนชั้น ม.1 โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งย่านเสนานิคม เขตจตุจักร สภาพสวมเสื้อยืดสีดำ นุ่งกางเกงขาสั้นสีฟ้า มีบาดแผลกระโหลกศีรษะแตก นอนหงายจมกองเลือด นอกจากนี้ ยังมีเยาวชนชาย อายุ 13-15 ปี ได้รับบาดเจ็บอีก 2 ราย จึงนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบถามคนขับรถกู้ภัยให้การว่า ก่อนเกิดเหตุรับแจ้งมีผู้ขอความช่วยเหลือภายในซอยเสนานิคม จึงรีบรุดไปตรวจสอบ พร้อมเปิดสัณญาณไฟฉุกเฉินตลอดทาง เมื่อมาถึงบริเวณปากซอยรัชดา 36 แยก 19-9 จู่ๆ รถจักรยานยนต์ มีเยาวชน 3 คนขับขี่ซ้อนท้ายกันออกมาเร็ว และตัดหน้ารถกะทันหัน จึงพยายามเบรกรถก่อนพุ่งชนอย่างแรง ทำให้เยาวชนทั้ง 3 ราย คนขับและคนนั่งกลางได้รับบาดเจ็บ ส่วนคนนั่งซ้อนท้ายเสียชีวิตดังกล่าว
เพื่อนของผู้เสียชีวิตให้การว่า ก่อนเกิดเหตุทราบว่าเพื่อนทั้ง 3 คนขี่รถจักรยานยนต์ออกมาหาข้าวรับประทาน กระทั่งมาเจอกับกลุ่มคู่อริ ใช้อาวุธมีดตามไล่ฟันทำร้าย จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หนี กระทั่งถูกรถกู้ภัยพุ่งชน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจกล้องวงจรปิดไว้เป็นหลักฐาน และรอสอบสวนเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บ 2 ราย เพื่อสรุปอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไป
