คนขับกระบะหลับใน ชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ คนงานนั่งท้ายรถร่างกระเด็น ถูกรถคันอื่นทับเสียชีวิต

รถกระบะหลับใน พุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ คนงานนั่งท้ายร่างกระเด็น ถูกรถผ่านทับดับ
เมื่อเวลา 05.14 น. วันที่ 7 ตุลาคม ร.ต.ท.ศักดิ์ชัย อมรภัคไพศาล รองสารวัตร (สอบสวน) สน.ธรรมศาลา รับแจ้งอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนท้ายรถสิบล้อ บนถนนบรมราชชนนี ขาออก ช่วงปากซอยบรมราชชนนี 121 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. จึงรุดไปตรวจสอบ พร้อมแพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียนกรุงเทพมหานคร สภาพพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ สีขาว ทะเบียนป้ายเหลืองสระแก้ว ทำให้คนขับรถกระบะและคนนั่งข้างได้รับบาดเจ็บ จึงนำตัวส่งโรงพยาบาล นอกจากนี้ ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย 1 ราย ซึ่งนั่งท้ายรถกระบะ สภาพถูกรถยนต์ไม่ทราบคู่กรณีทับร่างจนเสียชีวิต ทราบชื่อนายเมียต ทู ออง อายุ 40 ปี ชาวเมียนมา เจ้าหน้าที่จึงนำศพส่งสถาบันนิติเวช รพ.ศิริราช และบันทึกรวบรวมที่เกิดเหตุไว้เป็นหลักฐาน
เบื้องต้นสอบสวนทราบว่า รถกระบะ สีขาว ซึ่งมีคนงานคือผู้ตายนั่งอยู่ท้ายรถ กำลังมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนี ระหว่างทางคนขับรถกระบะเกิดอาการวูบหลับใน ก่อนจะพุ่งชนท้ายรถบรรทุก 10 ล้ออย่างแรง ทำให้มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมผู้บาดเจ็บและคนขับรถบรรทุก 10 ล้อ เพื่อสรุปสาเหตุที่แน่ชัดต่อไป