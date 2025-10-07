ปลัด กทม. กำชับบริหารจัดการงบให้เรียบร้อย พร้อมรับศึกเลือกตั้ง ‘ส.ส.-ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.’ ปี’69

ปลัด กทม.มอบนโยบาย เตรียมพร้อมรับศึกเลือกตั้ง ‘ส.ส.-ส.ก.-ผู้ว่าฯกทม.’ ปี 2569
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม ที่ศาลาว่าการ กทม. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ได้ประชุมมอบนโยบายให้รองปลัด กทม.และหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด กทม. เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของเมืองในทุกมิติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยแนวทางการทำงานให้ทุกคนยึดมั่นตั้งใจ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหัวใจในการทำงาน ยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
ขณะเดียวกัน ยังกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และมีความรักสามัคคีในองค์กร รวมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานทุกโครงการให้แล้วเสร็จก่อนที่การเลือกตั้งจะมาถึง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการงบประมาณและการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในปี 2569 ซึ่งคาดว่าจะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ช่วงปลายเดือน มี.ค.-เม.ย.69 ขณะที่การเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ซึ่งจะครบวาระในปี 2569 คาดว่าจะมีในช่วงปลายเดือน มิ.ย.69
จึงกำชับทุกหน่วยงานให้ก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ เพราะอาจมีบางรายการที่ไม่สามารถดำเนินการในช่วงห้วงเวลาดังกล่าว
นอกจากนี้ ให้ทุกหน่วยงานเน้นการแก้ไขปัญหาเมืองในเชิงกายภาพ เพื่อความสะดวกปลอดภัยกับประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ การพัฒนาคูคลองในพื้นที่ การจัดการบ้านรุกล้ำที่กีดขวางทางน้ำ การแก้ไขปัญหาขยะและน้ำเน่าเสีย การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง การทำความสะอาดถนน คู คลอง ทางเท้า ตลอดจนการพัฒนาตามนโยบายผู้ว่าฯกทม. และนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตลอดจนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้เตรียมแผนงานล่วงหน้าเพื่อรับมือสถานการณ์ตามฤดูกาล เช่น ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน หรือปัญหาฝุ่นในฤดูหนาว และให้เตรียมความพร้อมล่วงหน้าสำหรับเทศกาลสำคัญ อาทิ ลอยกระทง ปีใหม่ สงกรานต์ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเพื่อความปลอดภัยของประชาชน อย่างไรก็ตาม หากมีภารกิจพิเศษสำคัญเร่งด่วนจะจัดประชุมในรูปแบบออนไลน์