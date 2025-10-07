ปภ. เผย 19 จังหวัดยังจมบาดาล สังเวยน้ำท่วมแล้ว 22 ราย เร่งจ่ายเยียวยาครัวเรือนละ 9 พันบาท

19 จว.ยังน้ำท่วม กระทบแสนกว่าครัวเรือน ดับรวม 22 ราย ปภ.เตรียมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 68 อัตรา 9,000 บาท/ครัวเรือน พร้อมประสานจว.สำรวจและจัดทำบัญชีผู้ได้รับผลกระทบล่วงหน้า เพื่อให้ปชช.ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็ว
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานว่า จากการติดตามผลกระทบและความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 19 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม ชัยภูมิ อุบลราชธานี อุดรธานี ยโสธร และฉะเชิงเทรา กินพื้นที่ 84 อำเภอ 541 ตำบล 3,036 หมู่บ้าน มีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 109,426 ครัวเรือน 369,724 คน และมีผู้เสียชีวิต 22 ราย (พิษณุโลก 1 ราย อุตรดิตถ์ 8 ราย เพชรบูรณ์ 1 ราย พิจิตร 1 ราย พระนครศรีอยุธยา 8 ราย และยโสธร 3 ราย)
ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานการทำงานกับจังหวัดอย่างใกล้ชิด รวมถึงสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ประสบภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งปัจจุบัน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมกว่า 790 รายการกระจายกำลังปฏิบัติงานทั้งในเชิงป้องกัน เผชิญเหตุ ให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยในพื้นที่ 25 จังหวัด
สำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เตรียมดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2568 จำนวนครัวเรือนละ 9,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ (คอภ.) ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 6 ต.ค.โดยได้ประสานให้จังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจ และจัดทำบัญชีผู้ได้รับผลกระทบให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ได้รับเงินช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ตามข้อสั่งการของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกฯ และรมว.มหาดไทย